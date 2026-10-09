Đoković po zmagi v Pekingu turnir v Šanghaju zaključil že v prvem krogu

Devetintridesetletni Srb je proti poljskemu tekmecu, ki je deset let mlajši in slovi po silovitem začetnem udarcu, popustil v obeh nizih. To je bila prva zmaga Huberta Hurkacza nad srbskim veteranom na njunih devetih medsebojnih srečanjih. V dvoboju, ki je trajal uro in 28 minut, je Poljak dosegel 13 asov.

Novak Đoković v Šanghaju FOTO: Profimedia

Novak Đoković, ki ima v zadnjih mesecih težave s telesno pripravljenostjo, se je v hladnem šanghajskem večeru med točkami pogosto sključil in počepnil, medtem ko je njegov tekmec po igrišču hitro in energično tekal.

Đoković je bil v uvodnem krogu prost. Zmagovalec 24 turnirjev za grand slam se poteguje za eno od osmih mest na zaključnem turnirju sezone v Torinu. Ta bo potekal od 15. do 22. novembra.