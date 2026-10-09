Đoković po zmagi v Pekingu turnir v Šanghaju zaključil že v prvem krogu

Devetintridesetletni Srb je proti poljskemu tekmecu, ki je deset let mlajši in slovi po silovitem začetnem udarcu, popustil v obeh nizih. To je bila prva zmaga Huberta Hurkacza nad srbskim veteranom na njunih devetih medsebojnih srečanjih. V dvoboju, ki je trajal uro in 28 minut, je Poljak dosegel 13 asov.
Novak Đoković, ki ima v zadnjih mesecih težave s telesno pripravljenostjo, se je v hladnem šanghajskem večeru med točkami pogosto sključil in počepnil, medtem ko je njegov tekmec po igrišču hitro in energično tekal.
Đoković je bil v uvodnem krogu prost. Zmagovalec 24 turnirjev za grand slam se poteguje za eno od osmih mest na zaključnem turnirju sezone v Torinu. Ta bo potekal od 15. do 22. novembra.
Turnirji serije ATP Masters 1000 so druga najpomembnejša kategorija moških teniških turnirjev takoj za turnirji za grand slam. Ime '1000' izvira iz dejstva, da zmagovalec turnirja prejme 1000 točk za lestvico ATP. Ti turnirji so obvezni za najboljše igralce na svetu, saj igrajo ključno vlogo pri določanju uvrstitve na lestvici in kvalifikacijah za zaključni turnir sezone.
Pojem 'grand slam' se nanaša na štiri najprestižnejše teniške turnirje na svetu: Odprto prvenstvo Avstralije (Australian Open), Odprto prvenstvo Francije (Roland Garros), Odprto prvenstvo Anglije (Wimbledon) in Odprto prvenstvo ZDA (US Open). Osvojitev turnirja za grand slam velja za največji dosežek v karieri profesionalnega teniškega igralca, saj ti turnirji prinašajo največje število točk, najvišje denarne nagrade in največjo medijsko pozornost.
Lestvica ATP (Association of Tennis Professionals) je uradni sistem razvrščanja moških teniških igralcev na podlagi njihovih rezultatov na turnirjih v zadnjih 52 tednih. Igralci zbirajo točke glede na dosežene kroge na turnirjih različnih kategorij. Ta lestvica določa, kateri igralci so neposredno uvrščeni v glavni del turnirjev in kdo prejme status nosilca, kar igralcem omogoča lažji začetek tekmovanj.
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