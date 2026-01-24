Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Đoković na poti v osmino finala postavil nov mejnik

Melbourne, 24. 01. 2026 16.18 pred 22 dnevi 3 min branja 3

Avtor:
S.V. STA
Novak Đoković

Znani so udeleženci osmine finala prvega teniškega turnirja za veliki slam v sezoni v Melbournu. V tretjem krogu OP Avstralije so si nadaljevanje priborili srbski as Novak Đoković, ki je v lovu na 25. lovoriko za grand slam prišel do novega rekorda. Uspešna sta bila tudi drugi igralec sveta Jannik Sinner in druga igralka sveta Iga Swiatek.

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je postal prvi igralec, ki je zmagal na 400 tekmah za grand slam, kar mu je uspelo v Melbournu na poti v osmino finala na odprtem prvenstvu Avstralije, medtem ko je s svojo 102. zmago v Avstraliji izenačil rekord Rogerja Federerja.

Naslednja najboljša na lestvici zmag na turnirjih za veliki slam sta Švicar Federer (369) in Američanka Serena Williams (365).

38-letni srbski velikan je pod zaprto streho, saj igralcem velike preglavice povzroča vročinski val v Melbournu, na osrednjem igrišču premagal Nizozemca Botica van de Zandschulpa s 6:3, 6:4, 7:6 (4).

Novak Đoković
Novak Đoković
FOTO: AP

Đoković je bil v središču pozornosti tudi iz napačnih razlogov, ker je skoraj zadel pobiralko žogic, kar bi lahko ogrozilo njegove upe na novo zmagoslavje na OP Avstralije. Incident v drugem nizu bi ga lahko zelo drago stal, saj je Srb neprevidno žogico poslal mimo glave pobiralke žogic.

Đoković je sicer po nesrečnem udarcu dvignil roke in se takoj opravičil. 38-letni šampion je bil leta 2020 že diskvalificiran z OP ZDA, potem ko je z žogico, ki jo je udaril iz jeze, nenamerno zadel linijskega sodnika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Naslednji tekmec Đokovića bo Čeh Jakub Menšik, ki ga je marca premagal v finalu v Miamiju. Desetkratni prvak OP Avstralije je fizično trenutno v vrhunski formi. Beograjčan je postal najstarejši udeleženec četrtega kroga v Melbournu od uvedbe žreba s 128 igralci leta 1988.

"Moram reči, da je bil začetek turnirja odličen. Lani sem se nekaj naučil. Na nekaterih turnirjih za grand slam sem se prehitro preveč navdušil, nato pa sem se poškodoval na treh od štirih turnirjev," je po zmagi dejal "Nole".

Dvoboj pod streho osrednjega igrišča je kljub neznosni vročini uspelo končati Italijanu Janniku Sinnerju, drugemu nosilcu, ki je v tretjem krogu ugnal Eliota Spizzirrija iz ZDA s 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Švicarski veteran Stan Wawrinka, ki bo ob koncu sezone končal kariero, je odigral svojo zadnjo tekmo na OP Avstralije. Američan Taylor Fritz ga je v tretjem krogu premagal s 7:6 (7/5), 2:6, 6:4, 6:4.

40-letni Švicar je edini igralec poleg Škota Andyja Murrayja, ki je v času prevlade velike trojice Federer - Rafael Nadal - Đoković osvojil tri naslove na turnirjih za grand slam, vključno z OP Avstralije, njegovim prvim, leta 2014.

V ženskem delu turnirja so še pred prekinitvijo brez težav slavile tri predstavnice ZDA. Četrta igralka uvodnega grand slama sezone Amanda Anisimova je bila boljša od rojakinje Peyton Stearns, šesta v žrebu Jessica Pegula ni imela veliko dela z Rusinjo Oksano Selehmetjevo. Madison Keys, branilka naslova in deveta nosilka, je le pet iger prepustila Čehinji Karolini Pliškovi.

Štirikratna zmagovalka turnirjev za veliki slam Naomi Osaka, ki je dvakrat slavila na OP Avstralije, se je zaradi poškodbe trebušne mišice umaknila s turnirja v Melbournu.

Madison Inglis, številka 168 na svetovni lestvici, ki je tako napredovala brez boja, se bo za četrtfinale pomerila z nekdanjo številko ena ženskega tenisa Poljakinjo Igo Swiatek. Trenutno druga igralka sveta je z 2:1 v nizih izločila Rusinjo Ano Kalinsko.

Šestkratna zmagovalka turnirjev za grand slam v Melbournu skuša osvojiti edini veliki naslov, ki ji manjka v zbirki.

op avstralije đoković sinner
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
24. 01. 2026 21.28
Kralj tenisa
Odgovori
+0
1 1
bohinj je zakon
24. 01. 2026 18.46
Slučajno. Tako kot 24 grem slemov.
Odgovori
0 0
Justice4all
24. 01. 2026 17.45
Car...pri teh letih...
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534