Đoković na poti v osmino finala postavil nov mejnik

38-letni srbski velikan je pod zaprto streho, saj igralcem velike preglavice povzroča vročinski val v Melbournu, na osrednjem igrišču premagal Nizozemca Botica van de Zandschulpa s 6:3, 6:4, 7:6 (4).

Naslednja najboljša na lestvici zmag na turnirjih za veliki slam sta Švicar Federer (369) in Američanka Serena Williams (365).

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je postal prvi igralec, ki je zmagal na 400 tekmah za grand slam, kar mu je uspelo v Melbournu na poti v osmino finala na odprtem prvenstvu Avstralije, medtem ko je s svojo 102. zmago v Avstraliji izenačil rekord Rogerja Federerja .

Đoković je sicer po nesrečnem udarcu dvignil roke in se takoj opravičil. 38-letni šampion je bil leta 2020 že diskvalificiran z OP ZDA, potem ko je z žogico, ki jo je udaril iz jeze, nenamerno zadel linijskega sodnika.

Đoković je bil v središču pozornosti tudi iz napačnih razlogov, ker je skoraj zadel pobiralko žogic, kar bi lahko ogrozilo njegove upe na novo zmagoslavje na OP Avstralije. Incident v drugem nizu bi ga lahko zelo drago stal, saj je Srb neprevidno žogico poslal mimo glave pobiralke žogic.

Naslednji tekmec Đokovića bo Čeh Jakub Menšik, ki ga je marca premagal v finalu v Miamiju. Desetkratni prvak OP Avstralije je fizično trenutno v vrhunski formi. Beograjčan je postal najstarejši udeleženec četrtega kroga v Melbournu od uvedbe žreba s 128 igralci leta 1988.

"Moram reči, da je bil začetek turnirja odličen. Lani sem se nekaj naučil. Na nekaterih turnirjih za grand slam sem se prehitro preveč navdušil, nato pa sem se poškodoval na treh od štirih turnirjev," je po zmagi dejal "Nole".

Dvoboj pod streho osrednjega igrišča je kljub neznosni vročini uspelo končati Italijanu Janniku Sinnerju, drugemu nosilcu, ki je v tretjem krogu ugnal Eliota Spizzirrija iz ZDA s 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Švicarski veteran Stan Wawrinka, ki bo ob koncu sezone končal kariero, je odigral svojo zadnjo tekmo na OP Avstralije. Američan Taylor Fritz ga je v tretjem krogu premagal s 7:6 (7/5), 2:6, 6:4, 6:4.

40-letni Švicar je edini igralec poleg Škota Andyja Murrayja, ki je v času prevlade velike trojice Federer - Rafael Nadal - Đoković osvojil tri naslove na turnirjih za grand slam, vključno z OP Avstralije, njegovim prvim, leta 2014.

V ženskem delu turnirja so še pred prekinitvijo brez težav slavile tri predstavnice ZDA. Četrta igralka uvodnega grand slama sezone Amanda Anisimova je bila boljša od rojakinje Peyton Stearns, šesta v žrebu Jessica Pegula ni imela veliko dela z Rusinjo Oksano Selehmetjevo. Madison Keys, branilka naslova in deveta nosilka, je le pet iger prepustila Čehinji Karolini Pliškovi.

Štirikratna zmagovalka turnirjev za veliki slam Naomi Osaka, ki je dvakrat slavila na OP Avstralije, se je zaradi poškodbe trebušne mišice umaknila s turnirja v Melbournu.

Madison Inglis, številka 168 na svetovni lestvici, ki je tako napredovala brez boja, se bo za četrtfinale pomerila z nekdanjo številko ena ženskega tenisa Poljakinjo Igo Swiatek. Trenutno druga igralka sveta je z 2:1 v nizih izločila Rusinjo Ano Kalinsko.

Šestkratna zmagovalka turnirjev za grand slam v Melbournu skuša osvojiti edini veliki naslov, ki ji manjka v zbirki.