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Đoković potrdil nastop v Pekingu. Tam še nikoli ni izgubil

Peking, 16. 09. 2026 13.27 pred 25 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Novak Đoković

Novak Đoković je potrdil, da bo nastopil na turnirju ATP v Pekingu. Najboljši srbski teniški igralec je na družbenih omrežjih sporočil, da bo v kitajski prestolnici zaigral prvič po 11 letih. Lani je 39-letni Srb naslov osvojil prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner.

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Srbski igralec Novak Đoković je v karieri doslej turnir v Pekingu osvojil šestkrat: v letih 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 in 2015. "Z velikim veseljem sporočam, da se po dolgih letih vračam v Peking na odprto prvenstvo Kitajske. Veselim se nastopa pred vami v nacionalnem teniškem centru. To je prizorišče, na katerega me vežejo čudoviti spomini in kjer sem v karieri dosegel velike uspehe. Zahvaljujem se vsem navijačem na Kitajskem za njihovo neomajno ljubezen in podporo skozi vsa leta. Komaj čakam, da zaigram pred vami," je Đoković zapisal na Instagramu.

Turnir ATP v Pekingu bo od 30. septembra do 6. oktobra.

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KOMENTARJI1

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Emil Gyöfi
16. 09. 2026 13.45
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