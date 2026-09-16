Đoković potrdil nastop v Pekingu. Tam še nikoli ni izgubil

Srbski igralec Novak Đoković je v karieri doslej turnir v Pekingu osvojil šestkrat: v letih 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 in 2015. "Z velikim veseljem sporočam, da se po dolgih letih vračam v Peking na odprto prvenstvo Kitajske. Veselim se nastopa pred vami v nacionalnem teniškem centru. To je prizorišče, na katerega me vežejo čudoviti spomini in kjer sem v karieri dosegel velike uspehe. Zahvaljujem se vsem navijačem na Kitajskem za njihovo neomajno ljubezen in podporo skozi vsa leta. Komaj čakam, da zaigram pred vami," je Đoković zapisal na Instagramu.

Turnir ATP v Pekingu bo od 30. septembra do 6. oktobra.