Đoković potuje v Avstralijo kot zdravstvena izjema

Dolgo časa se je ugibalo, ali je Novak Đoković cepljen ali ne, saj javno nikoli ni želel razkriti svojega cepilnega statusa. Mnogi so bili prepričani, da Srb ni cepljen, zato je bil njegov nastop na prihajajočem OP Avstralije (17. 1. 2022–30.1. 2022) pod velikim vprašajem, saj so v Zvezni državi Viktorija uvedli pravilo, da v državo lahko vstopijo le polno cepljenje osebe. Seveda so uvedli tudi seznam izjem, Novaku Đokoviću, ki je znan zagovornik alternativnih metod, pa je očitno uspelo priti na seznam izjem in bo tako lahko branil naslov, ki ga je v Avstraliji osvojil lani. V velikem finalu je lani premagal Rusa Danila Medvedjeva s 3:0 v nizih.