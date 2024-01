Đoković prek Fritza v polfinale, uspešna tudi Coco Gauff

Novak Đoković je v hudi vročini kljuboval borbenosti Taylorja Fritza in na koncu slavil s 7:6 (3), 4:6, 6:2 in 6:3 po treh urah in 45 minutah dvoboja, s tem je še bližje na poti do rekordnega 25. naslova za grand slam.

Le še dve zmagi je Srb zdaj oddaljen od statusa edinega igralca v zgodovini, ki je osvojil toliko naslovov na turnirjih za veliki slam. Đokovič je s 24. naslovi izenačen z Avstralko Margaret Court. V moškem tenisu je že nekaj časa sam na vrhu, dva več ima od Španca Rafaela Nadala in štiri od Švicarja Rogerja Federerja. "Bilo je izredno vroče, ko je še bilo sonce. Fizično in čustveno zelo izčrpavajoče. Velik aplavz Fritzu za odlično predstavo danes in na tem turnirju," je po dvoboju dejal prvi igralec s svetovne teniške lestvice.