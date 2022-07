Đoković prek rojaka zanesljivo v osmino finala Wimbledona

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je zanesljivo napredoval med 16 najboljših na tretjem grand slamu sezone v Wimbledonu. V tretjem krogu je prvi nosilec brez težav premagal rojaka in 25. nosilca Miomirja Kecmanovića s 6:0, 6:3, 6:4. Petintridesetletnik je tako še korak bližje svojemu četrtemu zaporednemu in skupno sedmemu naslovu v Wimbledonu.

Tretji lopar sveta Novak Đoković je z zmago proti rojaku Miomirju Kecmanoviću svoj niz zmag na osrednjem igrišču v Wimbledonu (izvirno Centre Court op. a.) podaljšal na 35. V naslednjem krogu se bo Srb pomeril z enim večjih presenečenj turnirja, Nizozemcem Timom van Rijthovenom, ki je danes s 6:4, 6:3, in 6:4 premagal 22. nosilca, Gruzijca Nikoloza Basilašvilija. 25-letni Nizozemec, ki je za sodelovanje na turnirju prejel vabilo organizatorja, je v prejšnjem krogu v štirih nizih odpravil 15. nosilca, Američana Reillyja Opelko. V zadnjih treh sezonah se je van Rijthoven sicer spopadal s poškodbami in je letošnjo sezono začel izven najboljših 250 igralcev na lestvici ATP. Petindvajsetletnik ima sicer že od svojega 18. leta precej zdravstvenih težav in ima za seboj napornih sedem let.

icon-expand Tim van Rijthoven FOTO: AP

"Zelo sem vesel, da sem tukaj, kjer sem zdaj in upam, da bom tu še več let," je dejal van Rijthoven, ki je prejšnji mesec v domačem Hertogenboschu zmagal na travnatem turnirju, potem ko je v finalu premagal prvega igralca sveta, Rusa Danila Medvedjeva. Prav to mu je prineslo povabilo All Englad Cluba za nastop v Wimbledonu. Formo iz Hertogenboscha je prenesel tudi na sveto travo. Proti Basilašviliju je danes zbral 53 asov in Gruzijec mu je servis odvzel le trikrat. "Trava mi ustreza, ustreza moji igri," ki se bo tako v naslednjem krogu pomeril s prvim nosilcem turnirja. "Pred začetkom turnirja sem sanjal, da bi z njim igral," je o tem povedal 25-letnik.

Ons Jabeur po pričakovanjih v osmino finala Tretja nosilka turnirja Ons Jabeur se je brez večjih težav uvrstila v osmino finala tretjega grand slam turnirja sezone v Wimbledonu. V dobri uri je s 6:2 in 6:3 premagala Francozinjo Diane Parry. Tunizijka nadaljuje zelo hitre nastope v Wimbledonu. Tokrat je za zmago v tretjem krogu nad 19-letno Parryjevo potrebovala le 68 minut, kar pomeni, da je v treh krogih skupaj igrala le nekaj več kot tri ure. "To je bila dobra tekma. Težko je igrati proti mladim, nadarjenim igralkam, kot je ona. Vesela sem, da sem opravila v dveh nizih in upam, da nadaljujem na tak način," je po dvoboju dejala 27-letnica.

