Đoković prek Safjulina v četrtfinale, Osaka ugnala Sabalenko

Za 28-letno Arino Sabalenko, ki je neprekinjeno številka ena že od oktobra 2024, Wimbledon ostaja najmanj uspešen grand slam. Na US Opnu in v Avstraliji je slavila po dvakrat, v Parizu je lani igrala v finalu, na angleški travi pa dlje od polfinala še ni prišla. Tokrat jo je ustavila nekdanja številka ena (2019) Naomi Osaka, trenutno 14. igralka WTA, ki ima tako kot Belorusinja po dva naslova iz New Yorka in Melbourna, v Wimbledonu pa se je prvič prebila v četrtfinale, kjer jo čaka deveta igralka na svetu, Čehinja Karolina Muchova. Dvoboj je 28-letnica iz Osake dobila po uri in pol igre s 6:2 in 7:6. Po zmagi je povedala: "Že dolgo se nisem tako zabavala na teniškem igrišču. Po treh porazih letos proti Arini sem se dobro pripravila in bila zelo motivirana. Ta zmaga je zame zagotovo zelo posebna, saj je prva na centralnem igrišču Wimbledona."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Novak Đoković nadaljuje pot proti tako želenemu 25. naslovu na turnirjih za grand slam, s katerim bi na večni lestvici prehitel Avstralko Margaret Court, s katero si zdaj delita rekord. Za Srba je to že enajsti grand slam po US Opnu 2023, na katerem je zadnjič dvignil pokal. Serena Williams je na primer poskusila kar šestnajstkrat dohiteti Margaret Court, a ji ni uspelo. Zadnji grand slam je osvojila v Avstraliji 2017, letos pa je v Wimbledonu pri 44 letih nastopila po štiriletni odsotnosti in s porazom ter poškodovana zaključila verjetno zadnji poskus. Đoković je z zmago s 3:1 proti Rusu Romanu Safjulinu postavil nov zgodovinski mejnik - v Wimbledonu ima več zmag le še Martina Navratilova - in se uvrstil v drugi teden turnirja, na katerem ima ob odsotnosti branilca naslova Carlosa Alcaraza realne možnosti za osmi naslov. "Preživel sem prvi teden. Upam, da so uspešni časi pred menoj. Težko je ohraniti misli v sedanjosti. Tistemu, ki to uspe, je zmagovalec," je dejal Đoković, ki se bo v četrtfinalu pomeril s Kanadčanom Felixom Auger-Aliassimom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V primeru preboja v polfinale ga lahko tam čaka prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner, ki je tretji dvoboj zaporedoma dobil v treh nizih. Premagal je japonskega kvalifikanta Shintara Mochizukija, njegov naslednji tekmec pa bo 36-letni Nemec Jan-Lennard Struff. "Prvič sem igral proti njemu, tako da nisem vedel, kaj pričakovati. Izšlo se je dobro, prilagodil sem se njegovi nekoliko specifični igri in bil sem dovolj agresiven. Iz dvoboja v dvoboj igram bolje," je po zmagi dejal 24-letni Italijan. Mladinski turnir v Wimbledonu sta s prepričljivima zmagama začela slovenska sedemnajstletnika Žiga Šeško in Svit Suljić. Šeško je premagal Američana Vihaana Reddyja s 6:4, 6:4, Suljić pa njegovega rojaka Safirja Azama s 6:3 in 6:2. Hrastničan Žiga Šeško je letos osvojil mladinski grand slam v Avstraliji, Wimbledon pa bo njegov predzadnji mladinski nastop na največjih turnirjih, saj bo konec meseca dopolnil 18 let, tako da bo lahko igral le še na OP ZDA v začetku septembra.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke