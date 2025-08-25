Đoković prek Tiena brez težav napredoval v drugi krog

US Open se je prvič začel že v nedeljo, saj so se organizatorji odločili, da bodo Flushing Meadows podaljšali za en dan in prvi krog opravil v treh dnevih. "Resnično je bilo super, prvič v karieri sem izkusil nedeljski večer na igrišču. Še nikoli nisem začel turnirja v nedeljo in zagotovo bi si želel, da bi v prihodnosti imel več nedeljskih nastopov," je po dvoboju dejal Novak Đoković.
"Lahko bi bilo bolje, še posebej v drugem nizu, ampak vse skupaj je zame dober začetek turnirja. Precej nenavadna tekma je bila, prvi niz je trajal nekaj več kot 20 minut, drugi niz uro in 20 minut. Precej različna niza, mislim, da je bilo ključno, da sem se v drugem boril z živci, in ko mi je to uspelo premagati, sem se začel počutiti bolje in tekmo končal v dobri luči," je na novinarski konferenci poudaril Đoković.
"Tekmec je dvakrat mlajši od mene, to je neverjetno. Ko prideš v pozna trideseta, gre za to, da ohraniš energijo za tisto, kar je najpomembnejše. Telo si ne opomore več tako hitro kot prej, zato se trudim, kolikor je le mogoče, biti mentalno svež, da bi lahko tekmoval z mlajšimi igralci. Še vedno imam željo po boju in občinstvo mi pri tem pomaga ter mi daje energijo. Želel bi si biti mlajši, a moram ostati hvaležen za odlično kariero, ki sem jo imel, tako tukaj v New Yorku kot povsod drugod," je še dejal 38-letni Srb.
Nekdanji zmagovalec OP ZDA Rus Danil Medvedjev je po maratonu izgubil dvoboj s Francozom Benjaminom Bonzijem, ta je izločil 13. nosilca s 6:3, 7:5, 6:7 (5), 0:6 in 6:4. Američana Taylor Fritz in Ben Shelton sta prav tako napredovala. Tako lanski finalist Fritz kot lanski polfinalist izpred dveh let Shelton ob tem nista oddala niza. Shelton je s 6:3, 6:2, 6:4 premagal kvalifikanta iz Čila Ignacia Buseja. Fritz je premagal rojaka Emilia Navo s 7:5, 6:2, 6:3 in nadaljeval dokaj dobro formo z letošnjih igrišč s trdo podlago. Na OP Kanade je pred tedni izgubil v polfinalu.
V ženski konkurenci je na osrednjem igrišču svoje delo uspešno opravila tudi Arina Sabalenka. Potem ko se je v prvem nizu še malce mučila s Švicarko Rebeko Masarovo, je nato nanizala sedem zaporednih iger ter jo zanesljivo ugnala. V drugem krogu se bo 27-letna prva igralka sveta pomerila proti Rusinji Polini Kudermetovi. Ta je odigrala le štiri igre, potem ko ji je pri izidu 2:2 dvoboj zaradi poškodbe noge predala Španka Nuria Parrizas-Diaz.
Tri igre je na poti do drugega kroga izgubila nekdanja zmagovalka Emma Raducanu. S 6:1, 6:2 je zmagovalka OP ZDA leta 2021 premagala Japonko Eno Shibahara. To je sploh prva zmaga 22-letne Britanke po letu 2021, ko je v New Yorku slavila celo kot kvalifikantka.
Napredovala je tudi finalistka omenjenega finala izpred štirih let. Kanadčanka Leylah Fernandez je prav tako izgubila tri igre in proti rojakinji Rebecci Marino slavila s 6:2, 6:1. Tudi nekdanja zmagovalka Wimbledona (2023) Čehinja Marketa Vondroušova je v dveh nizih odpravila Rusinjo Oksano Selehmetovo.
Prvi oviri sta preskočili tudi četrtopostavljena Američanka Jessica Pegula in sedma nosilka Italijanka Jasmine Paolini, sicer finalistka prejšnjega turnirja serije WTA 1000 v Cincinnatiju. Prva je ugnala Egipčanko Majar Šerif s 6:0 in 6:4, Paolini pa je bila boljša od Avstralke Destanee Aiava s 6:2 in 7:6 (4).
New York, grand slam (76,8 milijona evrov):
- moški:
- 1. krog:
Jakub Menšik (Češ/16) - Nicolas Jarry (Čil) 7:6 (5), 6:3, 6:4;
Ugo Blanchet (Fra) - Fabian Marozsan (Mad) 6:4, 3:6, 7:6 (7), 6:2;
Tomaš Machač (Češ/21) - Luca Nardi (Ita) 6:3, 6:1, 6:1;
Taylor Fritz (ZDA/4) - Emilio Nava (ZDA) 7:5, 6:2, 6:3;
Ben Shelton (ZDA/6) - Ignacio Buse (Čil) 6:3, 6:2, 6:4;
Adrian Mannarino (Fra) - Tallon Griekspoor (Niz/29) 7:5, 6:4, 6:0;
Jiri Lehečka (Češ/20) - Borna Ćorić (Hrv) 3:6, 6:4, 7:6 (5), 6:1;
Arthur Rinderknech (Fra) - Roberto Carballes (Špa) 7:6 (2), 7:5, 4:6, 6:2;
Alejandro Davidovich (Špa/18) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:1, 6:1, 6:2;
Luciano Darderi (Ita/32) - Rinky Hijikata (Avs) 6:2, 6:1, 6:2;
Eliot Spizzirri (ZDA) - Stefan Dostanic (ZDA) 7:5, 6:4, 7:6 (4);
Novak Đoković (Srb/7) - Learner Tien (ZDA) 6:1, 7:6 (3), 6:2;
Zachary Svajda (ZDA) - Zsombor Piros (Mad) 6:4, 6:2, 7:5;
Jerome Kym (Švi) - Ethan Quinn (ZDA) 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (5);
Pablo Carreno Busta (Špa) - Pablo Llamas (Špa) 7:6 (7), 6:4, 6:2;
Jordan Thompson (Avs) - Corentin Moutet (Fra) 6:2, 6:4, 1:6, 6:3;
Tomas Etcheverry (Arg) - Camilo Ugo (Arg) 6:3, 6:2, 6:0;
Brandon Nakashima (ZDA) - Jesper de Jong (Niz) 6:2, 6:7 (5), 2:6, 6:2, 7:6 (7);
Benjamin Bonzi (Fra) - Danil Medvedjev (Rus/13) 6:3, 7:5, 6:7 (5), 0:6, 6:4;
Marcos Giron (ZDA) - Mariano Navone (Arg) 6:0, 7:5, 4:6, 5:7, 6:4:
- ženske:
- 1. krog:
Arina Sabalenka (Blr/1) - Rebeka Masarova (Švi) 7:5, 6:1;
Polina Kudermetova (Rus) - Nuria Parrizas-Diaz (Špa) 2:2 - predaja;
Leylah Fernandez (Kan/31) - Rebecca Marino (Kan) 6:2, 6:1;
Alexandra Eala (Fil) - Clara Tauson (Dan/14) 6:3, 2:6, 7:6 (13:11);
Tereza Valentova (Češ) - Lucia Bronzetti (Ita) 6:3, 3:6, 6:4;
Emma Raducanu (VBr) - Ena Shibahara (Jap) 6:1, 6:2;
Janice Tjen (Ino) - Veronika Kudermetova (Rus/24) 6:4, 4:6, 6:4;
McCartney Kessler (ZDA/32) - Magda Linette (Pol) 7:5, 7:5;
Marketa Vondroušova (Češ) - Oksana Selehmetova (Rus) 6:3, 7:6 (3);
Caty McNally (ZDA) - Jil Teichmann (Švi) 6:2, 6:2;
Moyuka Uchijima (Jap) - Olga Danilović (Srb) 7:6 (2), 4:6, 7:6 (11:9);
Lulu Sun (NZl) - Maria Camila Osorio (Kol) 6:4, 2:6, 6:0;
Jasmine Paolini (Ita/7) - Destanee Aiava (Avs) 6:2, 7:6 (4);
Ana Blinkova (Rus) - Julija Starodubceva (Ukr) 6:3, 6:1;
Viktorija Azarenka (Blr) - Hina Inoue (ZDA) 7:6 (0), 6:4;
Belinda Bencic (Švi/16) - Zhang Shuai (Kit) 6:3, 6:3;
Emma Navarro (ZDA/10) - Wang Yafan (Kit) 7:6 (9), 6:3;
Jelena Ostapenko (Lat/25) - Wang Xiyu (Kit) 6:4, 6:3;
Anastazija Potapova (Rus) - Zhu Lin (Kit) 6:4, 4:6, 6:2;
Jessica Pegula (ZDA/4) - Majar Šerif (Egi) 6:0, 6:4.
