Đoković se je odzval s citatom: Ladje ne potonejo zaradi vode, ki jih obdaja

"Ladje ne potonejo zaradi vode, ki jih obdaja, temveč zaradi vode, ki prodre vanje. Nikar ne dovolite, da v vas prodre tisto, kar vas obkroža, in vas povleče na dno,"je fotografijo Pavla I., opremljeno z omenjenim citatom, na Instagramu objavil Novak Đoković.

Prvi igralec z računalniške lestvice ATP se že lep čas nahaja v domačem Beogradu, kamor se je umaknil po neslavnem koncu zadrskega dela dobrodelne teniške turneje Adria Tour. Finale omenjenega tekmovanje na igriščih Višnjika so odpovedali zaradi potrditve, da je z novim koronavirusom okužen bolgarski tekmovalec Grigor Dimitrov, kasneje pa so okužbo potrdili tudi pri kondicijskih trenerjih Dimitrova in Đokovića, kot tudi pri srbskemu teniškemu zvezdniku in ženi Jeleni, njegovemu strokovnemu sodelavcu in legendi hrvaškega ter svetovnega tenisa Goranu Ivaniševiću ...

Đoković je bil že ob začetku Adria Tour tarča številnih kritik, ki so se po širjenju okužb še okrepile. V bran so mu poleg Ivaniševića stopili tudi vsi ostali najtesnejši sodelavci in družinski člani, predvsem oče Srđan in mama Dijana Đoković. V španskih medijih je odmevala tudi izjava Đokovićevega sparing partnerja Carlosa Gomeza-Herrere, ki je za Deportes Cuatrosicer priznal, da so igralci (sodeloval je tudi sam) na turneji "ravnali nespametno". Okrcal je Dimitrova, ker kljub slabemu počutju ni opravil testiranja, Đokoviću pa je stopil v bran pred napadi v javnosti, ki jih je primerjal z "raketiranjem".