Drugi športi

Đoković premagal težave in za osmino finala 'preskočil' Norrieja

New York, 30. 08. 2025 08.16 | Posodobljeno pred 57 minutami

Novak Đoković se je otresel težav s hrbtom in v štirih nizih premagal Britanca Cama Norrieja ter postal najstarejši igralec, ki se je uvrstil v osmino finala odprtega prvenstva ZDA po Jimmyju Connorsu leta 1991. 38-letni srbski as je slavil s 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3 in ostal v boju za svoj 25. naslov na turnirju za veliki slam.

Novak Đoković
Novak Đoković FOTO: AP

Novak Đoković je sicer priznal, da je morda izven njegovega nadzora, ali bo njegovo telo še vedno zdržalo napor dvotedenskega grand slama. "Kar zadeva moje počutje, če sem iskren, gre res gor in dol," je dejal Đoković, ki ga je poškodba ogrozila na odprtem prvenstvu Avstralije in na turnirju v Wimbledonu v začetku letošnjega leta. "Iskreno, frustrirajoče je, da se ne morem vedno počutiti stoodstotno tako, kot sem se počutil več kot 20 let," se je pošalil Beograjčan.

"Mislim, da so okoliščine precej drugačne in se moram navaditi na dejstvo, da se na vsaki tekmi lahko kaj zgodi, kot je bilo letos na skoraj vsakem grand slamu." Đoković je dosegel rekordno 192. zmago na turnirjih za grand slam na trdi podlagi in se je izenačil z Rogerjem Federerjem po številu nastopov v osmini finala na velikih turnirjih, in sicer z nastopom številka 69.

Štirikratni prvak US Opna (2011, 2015, 2018, 2023) pa ima načrte, da bo šel še veliko dlje, če mu bo zdravje dopuščalo. "Če me telo ne posluša, ko se podajam v drugi teden turnirjev za grand slam, kot je bilo to na zadnjih nekaj turnirjih za grand slam, potem je to nekaj, kar zelo težko sprejemam," je dejal Đoković. "Vem, koliko ur dnevno posvečam skrbi za svoje telo, a hkrati biološke starosti verjetno ni mogoče obrniti nazaj."

Đoković je zdaj Cama Norrieja premagal na vseh sedmih medsebojnih srečanjih in se je v New Yorku uvrstil v četrti krog že 16. V nedeljo bo igral proti nemškemu veteranu Jan-Lennardu Struffu, ki je že izločil dva nosilca, Holgerja Runeja in Francesa Tiafoeja.

Arina Sabalenka napredovala v drugi krog
Arina Sabalenka napredovala v drugi krog FOTO: AP

Uspešen je bil tudi španski as Carlos Alcaraz, še naprej melje tudi Arina Sabalenka. Alcaraz je na stadionu Arthur Ashe prepričljivo premagal italijanskega 32. nosilca Luciana Darderija s 6:2, 6:4, 6:0. Alcarazova zmaga, ki jo je dosegel v eni uri in 44 minutah, je prvaka OP ZDA iz leta 2022 v nedeljo izstrelila v srečanje s Francozom Arthurjem Rinderknechom, ki je rojaka Benjamina Bonzija premagal s 4:6, 6:3, 6:3, 6:2.

V ženski konkurenci se je prva igralka sveta in branilka naslova iz Belorusije Sabalenka maščevala za poraz v polfinalu OP ZDA leta 2021 Leylah Fernandez z zmago v treh nizih nad Kanadčanko. "Tega maščevanja sem si zelo želela," je po obračunu dejala Sabalenka. "Takrat je bila to zame težka lekcija. Želela sem si le dokazati, da sem se lekcije naučila in da sem se kot igralka razvila ter da lahko dosežem to zmago." Sabalenka se bo v naslednjem krogu pomerila z nepostavljeno Španko Cristino Bucsa. Bucsa je v petek presenetljivo premagala Belgijko Elise Mertens, 19. nosilko, s 3:6, 7:5, 6:3.

Jelena Ribakina
Jelena Ribakina FOTO: AP

V nočni-jutranjem dvoboju se je pojavilo še eno presenečenje, ko je Taylor Townsend premagala peto nosilko, Rusinjo Miro Andrejevo, s 7:5, 6:2. Kazahstanka, deveta nosilka Elena Ribakina, zmagovalka Wimbledona leta 2022, je premagala nekdanjo zmagovalko US Opna (2021) Britanko Emmo Raducanu s 6:1, 6:2 in se uvrstila v osmino finala proti zmagovalki Wimbledona iz leta 2023 Marketi Vondroušovi, ki je s 7:6 (4), 6:1 premagala Italijanko, sedmo nosilko Jasmine Paolini.

V drugih dvobojih ženskega žreba je Američanka, četrta nosilka Jessica Pegula, zlahka premagala Viktorijo Azarenko, dvakratno zmagovalko OP Avstralije (2012, 2013). Uvrstila se je v četrti krog, kjer jo čaka rojakinja Ann Li.

Izidi, New York, grand slam (76,8 milijona evrov):
- moški, 3. krog:
Jiri Lehečka (Češ/20) - Raphael Collignon (Bel) 6:4, 6:4, 6:4;

Arthur Rinderknech (Fra) - Benjamin Bonzi (FRA) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2;

Carlos Alcaraz (Špa/2) - Luciano Darderi (Ita/32) 6:2, 6:4, 6:0;

Novak Đoković (Srb/7) - Cameron Norrie (VBr) 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3;

Jan-Lennard Struff (Nem) - Frances Tiafoe (ZDA/17) 6:4, 6:3, 7:6 (7);

Tomaš Machač (Češ/21) - Ugo Blanchet (Fra) 7:5, 6:3, 6:1;

Taylor Fritz (ZDA/4) - Jerome Kym (Švi) 7:6 (3), 6:7 (9), 6:4, 6:4;

Adrian Mannarino (Fra) - Ben Shelton (ZDA/6) 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 0:0 - predaja;

- ženske, 3. krog:
Jelena Ribakina (Kaz/9) - Emma Raducanu (VBr) 6:1, 6:2;

Marketa Vondroušova (Češ) - Jasmine Paolini (Ita/7) 7:6 (4), 6:1;

Jessica Pegula (ZDA/4) - Viktorija Azarenka (Blr) 6:1,7:5;

Arina Sabalenka (Blr/1) - Leylah Fernandez (Kan/31) 6:3, 7:6 (2);

Cristina Bucsa (Špa) - Elise Mertens (Bel/19) 3:6, 7:5, 6:3;

Ann Li (ZDA) - Priscilla Hon (Avs) 7:5, 6:3;

Barbora Krejčikova (Češ) - Emma Navarro (ZDA/10) 4:6, 6:4, 6:4;

Taylor Townsend (ZDA) - Mira Andrejeva (Rus/5) 7:5, 6:2.

tenis op zda đoković
