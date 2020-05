Đoković 'preseneča': Že leto in pol se poslužujem avtofagije

"Dotaknil bi se teme avtofagije. Predvsem pa pomena omenjene metode 16-8, kar pomeni, da osem ur lahko jeste, naslednjih 16 ur pa ne. Te metode se poslužujem zadnjih 18 mesecev in moram priznati, da že opažam velike spremembe na bolje," je v novi epizodi pogovorov na svojem Instagram profilu dejal Novak Đoković, ki je v nadaljevanju podrobneje pojasnil, zakaj se je odločil za omenjeno metodo prehranjevanja.

"Imam veliko več energije kot prej. Tekom dneva opažam, da je teh energijskih padcev bistveno manj, celice pa same poskrbijo za ločevanje 'zrnja od plev'," pojasnjuje najboljši teniški igralec na svetu. Beseda avtofagija izvira iz grščine in pomeni "samojedenje". To je postopek, ko celica presnovi dele same sebe, ki so poškodovani ali ne delujejo pravilno. Lizosomi, pripadniki imunskega sistema, razgradijo poškodovano celično gradivo, s čimer pridobijo novo energijo in druge presnovke. V tem procesu lizosomi hkrati uničijo vse prisotne nezaželene viruse in bakterije. Ker pa naš organizem v času velikega napora samostojno spodbuja avtofagijo, lahko z namenskim postenjem in telovadbo to prirojeno biološko funkcijo izkoristimo za krepitev našega zdravja. Avtofagija je tako temeljni del upočasnjevanja procesa staranja in preprečevanja bolezni.