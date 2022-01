Đoković priznal, da je kršil karanteno, ko je bil pozitiven na koronavirus

Afera Đoković se stopnjuje. Po zadnjih informacijah je teniški igralec priznal, da je kršil pravila izolacije, potem ko je bil prejšnji mesec pozitiven na novi koronavirus. To dejanje je opisal kot "napako v presoji".

Srbski teniški igralec Novak Đoković je v sredo na Instagramu zapisal, da se je dva dni po tem, ko je bil 16. decembra pozitiven na novi koronavirus, srečal z nekim novinarjem zaradi intervjuja ."Zavedam se, da bi moral srečanje prestaviti," je dodal. "Počutil sem se dolžnega opraviti intervju za L'Equipe, saj novinarja nisem želel razočarati," je zapisal Đoković v objavi na Instagramu. "Zagotovil sem varno razdaljo in nosil masko, snel sem si jo le za fotografijo." Dodal je še, da so druge informacije in navedbe v medijih, da se je po tistem, ko je bil pozitiven na novi koronavirus, pojavljal v javnosti, napačne.

icon-expand Đoković priznal, da je kršil karanteno, ko je bil pozitiven na novi koronavirus. FOTO: AP

16. testiran, 17. dopoldne še ni izvedel rezultatov Đoković je poskušal razložiti tudi zakaj se je dan po PCR testu, ki je pozneje bil pozitiven, udeležil dogodka na katerem je bil v stiku z mlajšimi tenisači. Zapisal je, da je 14. decembra obiskal košarkarsko tekmo na kateri so bili prisotni ljudje, ki so pozneje bili pozitivni na covid-19. Kljub temu, da se je po njegovih besedah počutil dobro in simptomov ni imel, je 16. decembra opravil hitri test, ki je bil negativen. Kljub temu je isti dan opravil tudi PCR test. Naslednji dan se je udeležil dogodka na katerem je mladim tenisačem podelil nagrade in trdi, da je pred tem dogodkom znova opravil hitri test, ki je znova bil negativen. V objavi je zapisal, da je pozitiven rezultat PCR testa prejel 17. decembra, vendar šele po tem dogodku.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zakaj je na obrazcu označil, da pred odhodom v Avstralijo ni potoval v tujini? Pod drobnogledom avstralske vlade pa je vsak njegov korak, saj Avstralci presojajo, ali ga bodo deportirali. V objavi je dejal tudi, da je za napako na potovalnem obrazcu kriv njegov agent. Tudi ta izjava je spodbudila preiskavo avstralskih preiskovalnih organov. Dejal je, da je njegov agent naredil napako, ko je izpolnil del obrazca, ki je vseboval njegovo nedavno zgodovino potovanj. V obrazcu je bilo navedeno, da v 14 dneh pred prihodom v Avstralijo ni potoval. Toda nedavna poročila kažejo, da je 34-letnik pred prihodom v Avstralijo odpotoval v Srbijo in nato v Španijo. "Moj agent se iskreno opravičuje za administrativno napako oziroma za označitev napačnega polja," je zapisal. "To je bila človeška napaka in zagotovo nenamerna. Moja ekipa je avstralski vladi posredovala dodatne informacije za razjasnitev te zadeve," je dodal. Avstralske oblasti in uradniki za priseljevanje preiskujejo, ali je šlo za "lažno izjavo", kar bi bila podlaga za ponoven preklic vize. Đoković, ki ni cepljen, upa, da bo prihodnji teden ubranil naslov na odprtem prvenstvu Avstralije. Spomnimo: vizo za vstop v državo so mu 5. januarja, kmalu po tem, ko je prispel v Avstralijo, preklicali zaradi neveljavne zdravstvene izjeme glede cepljenja proti covidu-19.

V ponedeljek pa je Đoković dobil prvo bitko. Njegovi odvetniki so zveznemu sodišču predstavili svoje argumente in sodnik se je z njimi strinjal. Sojenje je zaključil s preklicem odločitve vlade in zahtevo, da Đokovića v tridesetih minutah izpustijo na prostost ter mu izplačajo nadomestilo za nastalo škodo. Vladni odvetnik je napovedal, da bo vlada Đokovića znova poskušala pridržati in izseliti, vendar tega za zdaj še niso storili.