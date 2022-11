Đoković proti Cicipasu in Medvedjevu, Nadal proti Ruudu in Fritzu

Đoković bo na zaključnih turnirjih lovil rekordno šesto zmago, s katero bi se na vrhu izenačil s Švicarjem Rogerjem Federerjem . Pet naslovov imata še Ivan Lendl in Pete Sampras .

Nadal bo po odpovedi rojaka Carlosa Alcaraza , sicer številke ena na svetu, prevzel mesto prvega nosilca. V zeleni skupini bo še tretji nosilec Ruud, peti Felix Auger-Aliassime in osmi Taylor Fritz . Mesto prve rezerve pripada Dancu Holgerju Ruudu , druge pa Poljaku Hubertu Hurkaczu .

Petintridesetletni Novak Đoković bo na zaključnem turnirju sedmi nosilec, v rdeči skupini pa se bo meril z drugim nosilcem Stefanosu Cicipasom , četrtim Danil Medvedjevom in šestim Andrejem Rubljovom .

Novak Đoković in Stefanos Cicipas sta se uvrstila tudi na zaključni turnir najboljše osmerice lestvice ATP.

Čeprav je bil srbski zvezdnik v zadnjih letih vselej prvi favorit za osvojitev naslova, je nazadnje zaključni turnir osvojil leta 2015 v Londonu. Zadnjega zmagovalca, Nemca Alexandra Zvereva, zaradi poškodbe ne bo v Torinu, ki bo sicer drugič gostil najboljše tenisače ob koncu sezone.

Od nastopajočih v prestolnici Piemonta sta turnir najboljše osmerice dobila Cicipas (2019) in Medvedjev (2020), medtem ko se Nadalu zmaga izmika vse od prvega nastopa leta 2006.

"Prvič bom na zaključnem turnirju igral v Torinu, kar je dobra stvar. Tako spoznaš več različnih krajev, kulture ter igraš pred drugačnimi navijači," je Nadal dejal na petkovem medijskem terminu.

"London je bil nepozaben, zdaj prihaja Italija. Tu so navijači zelo strastni, zato se veselim nastopa v Torinu s preostalimi najboljšimi. Potrebujem treninge, napredek, ampak sem vesel. Vsekakor bo to velik izziv, ki se ga bom lotil s pravim pristopom in pripravljenostjo za zahtevne dvoboje," je še dodal 36-letni španski zvezdnik.