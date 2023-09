Đoković proti rojaku dolgo v noč, napredoval je po zaostanku 2:0

Njegov nasprotnik je stadion Arthur Ashe zapustil ob bučnih ovacijah, glasno mu je zaploskal tudi Đoković, ki se je zavedal, da bi se njegove sanje o izenačitvi absolutnega rekorda po številu osvojenih turnirjev za grand slam ( Margaret Court jih ima 24) v New Yorku lahko zlahka končale. "To je eden najtežjih dvobojev, ki sem jih tu odigral v minulih letih. Ogromna, res ogromna pohvala za Lasla, ki je odigral svojo najboljšo tekmo, vsaj med tistimi, ki sem si jih jaz ogledal," je Đoković pohvalil rojaka.

Po tem, ko je izgubil drugi niz, se je Novak Đoković odpravil v slačilnico, kjer se je pogovoril z zelo pomembno osebo in ta pogovor je bil prvi korak k velikemu povratku. "Ne bom lagal. Gledal sem v ogledalo in samega sebe spodbujal. Pravzaprav sem se nasmejal samemu sebi, ker sem bil tako vznemirjen. Moral sem se prisiliti, da se dvignem," je ob pol dveh zjutraj po lokalnem času po novi zmagi dejal Đoković.

Že od samega začetka srečanja je bilo jasno, da Đoković ni pravi, Laslo Đere je z odličnim servisom in samozavestnim pristopom nasprotnika prisilil v številne napake. Prva niza je dobil z izidom 6:4. Sledil je Đokovićev odmor med drugim in tretjim nizom in občutno bolj zbrana predstava trenutno drugega igralca na lestvici ATP. V tretjem in četrtem nizu je vse bolj utrujenemu nasprotniku dovolil zgolj dve igri, odločilni peti niz pa je dobil z izidom 6:3.

"Tudi v tretjem in četrtem nizu nisem igral slabo. Malo mi je padla energija, ampak zdaj mi je težko, čeprav sem dal vse od sebe. Pokazal je, zakaj je najboljši vseh časov," je nasprotniku po dvoboju dejal Đere.

Preobrat po zaostanku dveh nizov je Đokoviću uspel osmič v njegovi karieri. Zadnjič mu je to uspelo na Wimbledonu leta 2022, ko je v četrtfinalu klonil Jannik Sinner. Đoković je pozneje tudi osvojil turnir. Če bi Đoković izpadel, se mu prvič po OP Avstralije leta 2017 ne bi uspelo uvrstiti v drugi teden turnirja za grand slam. Đokovićev nasprotnik v naslednjem krogu bo 105. igralec sveta, Hrvat Borna Gojo, ki je v tretjem krogu zlahka (3:0) premagal Čeha Jirija Veselyja.