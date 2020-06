Đoković o skrivnostih uspeha: Rafo in Rogerja gledam tudi na YouTubu

Novak Đokovićje v pogovoru za podcast Wish & Gopriznal, da do poznih večernih ur podrobno analizira igro Rogerja Federerjain Rafaela Nadala. Švicarja, ki je v sredo razkril, da bo zaradi vnovične artroskopije desnega kolena na igrišča vrnil šele v letu 2021, skupaj s Špancem srbski teniški zvezdnik lovi na lestvici najuspešnejših igralcev v zgodovini velikih slamov. S 17 pokali Beograjčan za dva zaostaja za Nadalom, še enega več pa ima v domačih vitrinah Federer.

Đoković je v zadnjih letih močno zmanjšal zaostanek za najuspešnejšima posameznikoma moderne teniške dobe, tik pred začetkom premierne izvedbe turnirjev Adria Tour pa je razkril nekaj dodatnih podrobnosti o pripravah na spopade z največjima rivaloma.

Največ povedo ključni trenutki

"Ko sem na turnirju za veliki slam, zvečer spremljam dvoboje. Večji del časa spremljam obračune mojih dveh največjih tekmecev, Rogerja Federerja in Rafe Nadala. Spremljamo drug drugega, to je nekaj običajnega in pričakovanega. Gledam tudi posnetke na YouTubu. Rad preskočim določene stvari in tako gledam le tisto, kar me res zanima. Tisti ključni trenutki so tisti, v katerih se lahko naučiš največ stvari,"je za podcast televizije Sportklubpovedal Đoković.

Pred prvimi obračuni Adria Toura v Beogradu je dodal, da z veseljem govori o zanimivih tematikah v javnosti, a da svojega pogleda ne želi vsiljevati. V zadnjem času so močno odmevala njegova mnenja o obveznem cepljenju proti covidu-19, v preteklosti pa je slovel predvsem kot zagovornik zdrave prehrane.

'Če je kdo užaljen, potem se javno opravičujem'

"Vedno želim predstavljam stvari skozi svoje oči, ne pravim: 'Moraš jesti to, piti ono, misliti tako ...' Samo delim svoje izkušnje in moj vidik, če ljudje v tem vidijo kaj uporabnega, potem toliko bolje,"dodaja Đoković, ki se je pridušal nad dejstvom, da nekateri mediji morda celo namerno potvarjajo njegove izjave oziroma jih jemljejo iz konteksta.

"Nekateri bodo rekli: 'Zakaj se vmešavaš v nekaj, kamor ne sodiš?' Jaz to počnem, ker čutim, da to moram početi. Če je kdo užaljen, potem se javno opravičujem. Kot športnik čutim, da sem na privilegiranem položaju, da lahko nekaj rečem in da to odmeva,"pravi 33-letni Beograjčan.

Adria Tour se bo v soboto začel v Beogradu, nato sledi gostovanje v Zadru (20. in 21. junij), v Črni gori pa naj bi se karavana ustavila 27. in 28. junija. Zadnja etapa bo v Bosni in Hercegovini (Banjaluka 3. in 4. julija ter Sarajevo 5. julija, kjer bo Đoković odigral ekshibicijski dvoboj z domačinom Damirjem Džumhurjem). Nastopili bodo tudi tretji igralec z računalniške lestvice ATP, Avstrijec Dominic Thiem, Nemec Alexander Zverev(7. mesto na lestvici ATP), BolgarGrigor Dimitrov (19.) ter Hrvata Borna Ćorić(33.) in Marin Čilić(37.).