Đoković rutinirano prekočil uvodno oviro

Srb, ki je avgusta v Parizu osvojil še edino teniško lovoriko, ki mu v bogati karieri manjka, je na stadionu vstopil z dvema zlatima športnima torbama in Raduju Albotu ni pustil nobenih možnosti. V prvem nizu je bil izid poravnan do 2:2, nato pa je 37-letni srbski teniški zvezdnik prevzel pobudo.

Podobno je bilo v drugem, kjer je Moldavec z breakom še poravnal na 2:2. V zadnjem pa je moral 37-letni Novak Đoković vendarle preliti nekaj več znoja, da je ubranil prednost odvzetega servisa v sedmi igri. "Nočni dvoboji tukaj so najboljše na svetu. To je največji in najbolj glasen stadion, ki ga imamo v zgodovini našega športa. Atmosfera je dobesedno naelektrena," je po tekmi dejal Srb, ki želi postati prvi tenisač po 16 letih, ki bi ubranil naslov v New Yorku. Nazadnje je to leta 2008 uspelo Švicarju Rogerju Federerju.