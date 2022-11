Đoković s prepričljivo zmago v Torinu ujel Federerja in osvojil bogastvo

Prvi niz je do zadnje igre bil izenačen, nato pa je izkušeni Srb pri vodstvu 6:5 Norvežanu "ukradel" servis in povedel 1:0 v nizih. V tem nizu Norvežan v igrah na Srbov servis ni prišel dlje od izida 30:40 v tretji igri. Srb je torej odlično serviral. Njegova prepričljiva igra se je nadaljevala tudi v drugem nizu in jasno je bilo, da Casper Ruud ni kos izzivu. Norvežan je izgubil servis že v četrti igri in Đoković mu ni več pustil dihati. Niz se je po asu Srba zaključil pri izidu 6:3.

Novak Đoković je postal šele drugi tenisač, ki je zaključni masters osvojil po 30. letu starosti, in prvi po 35. rojstnem dnevu. Po skupnem številu osvojenih zaključnih turnirjev pa je s šestimi zmagami ujel do zdaj vodilnega Rogerja Federerja, ki je letos zaključil svojo bogato kariero. Na poti do šestega naslova pa so po vrsti padli Stefanos Cicipas (2:0), Andrej Rubljev (2:0), Danil Medvedjev (2:1), Taylor Fritz (2:0) in Casper Ruud (2:0). Srb je torej na celotnem turnirju izgubil le en niz. Osvojil pa je 91. turnir v svoji karieri.

"Vsako točko moraš ostati zbran. Definitivno sem čutil živce, ampak hvaležen sem, da sem dvoboj lahko zaključil z asom. Sedem let je minilo od zadnje zmage (na zaključnem turnirju op. a.) in ravno zato je ta zmaga še bolj sladka. O tej nenavadni sezoni sem govoril že tisočkrat in ne bom se ponavljal. Čutim olajšanje in zadovoljstvo. Veselim se počitka in vesel sem, da sem sezono zaključil pozitivno. To je velik dosežek, ker tukaj igra najboljših osem tenisačev in izenačil sem rekord Rogerja Federerja," je po srečanju dejal zadovoljni Novak Đoković.

Izid finala zaključnega turnirja ATP:

Casper Ruud – Novak Đoković 0:2 (5:7, 6:3)