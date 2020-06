Đoković s teniškimi kolegi in ženo zvezda zabave, Zverev 'v transu'

Po tem, ko je košarkarski klub Partizan potrdil, da se je z novim koronavirusom okužil njihov član Nikola Janković, se je v vrhu srbskega športa dvignilo veliko prahu, saj so bili okužbi poleg Đokovića izpostavljeni še nekateri veliki zvezdniki, ki so se v Beogradu skupaj z Jankovićem pred slabim tednom udeležili prijateljske tekme. V dvorani Mega faktori so bili tudi košarkarji Nemanja Dangubić, Marko Luković in Novica Veličković, medtem ko jih je s tribun poleg Đokovića bodril tudi zvezdnik Denver Nuggetsov Nikola Jokić, pa legendarni košarkar Predrag Danilović ...

Po tem, ko so se Novak Đokovićin organizatorji Adria Toura znašli "na tapeti" zahodnoevropskih in ameriških medijev, ki so kritizirali izvedbo turnirja v Beogradu, kjer niso spoštovali praktično nobenih varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, je Đoković s povabljenci pritisnil piko na i prvi etapi turnirja z zabavo do zgodnjih jutranjih ur. Poleg Đokovića in žene Jelene je po poročanju spletne strani tabloida Kurir"blestel" predvsem Nemec Alexander Zverev, ki bo s kolegi nastopil tudi v nadaljevanju Adria Toura. Ta se zdaj seli v Zadar na Hrvaško, nato pa bo karavana obiskala še Banjaluko in Sarajevo.

"Novak je bil sijajen gostitelj, gostom je pripravil zabavo, ki je ne bodo pozabili. Beograjčani so dobili priložnost, da spremljajo svetovne športne zvezde v povsem nevsakdanji izdaji. Teniški igralci so na noge dvignili cel klub. 'Džuskali' so do ranega jutra, atmosfera pa je bila tako sproščena, da so se v nekem trenutku tudi slekli," so zapisali pri Kurirju.

'Džuskanje' Zvereva

"Zverev je bil v transu, slekel je majico in si na glavo poveznil posodo, noro je 'džuskal' ob navdušenju vseh prisotnih. Tudi teniški igralci imajo dušo ..."so dodali.

Izpostaviti velja tudi nekaj pevskih točk ‒ za mikrofon sta poprijela tako Đoković kot tudi njegov rojak Filip Krajinović, ki je Beograjčana presenetljivo premagal na začetku turnirja in mu zadal celo prvi (neuradni) poraz letošnjega leta. Zapela je tudi hčerka slovite pevke Svetlane "Cece" Ražnatović, Anastasija Ražnatović, ki je že pred časom začela stopati po maminih stopinjah v svetu glasbe ...

Posnetki zabave iz beograjskega kluba: