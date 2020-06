Đoković se je oglasil iz Zadra: 'Telovadnica matere narave'

V Zadru se je že začel Festival hrvaškega tenisa, ki bo na igriščih Športnega centra Višnjik uvod v drugo etapo dobrodelnega turnirja Adria Tour, ki ga skupaj s Hrvaško teniško zvezo organizira prvi igralec z računalniške lestvice ATP Novak Đoković. Srbskemu zvezdniku se bosta pridružila tudi favorita domačega občinstva, Marin Čilić in Borna Ćorić, na tribunah pa pričakujejo do 9.000 ljudi. Zaenkrat je v prodaji le polovica vstopnic, cene pa se gibljejo od 15,9 evra navzgor.

Poleg Đokovića, Čilića in Ćorića naj bi se po tem, ko je sodeloval v Beogradu, kolegom iz karavane pridružil tudi prvi nemški lopar Alexander Zverev. Ostala so še štiri mesta, ki bi jih lahko, med drugim, zapolnilia Bolgar Grigor Dimitrov in Kanadčan Felix Auger-Aliassime ... Na sobotni ekshibiciji se bo Donna Vekić pomerila s talentirano Olgo Danilović, hčerko legendarnega košarkarja Predraga Danilovića. Žreb bodo opravili v petek, poleg teniških poslastic pa bosta zbranim v petek in soboto zapela Gibonnioziroma Petar Grašo. Za nedeljo so napovedali presenečenje.

Naključne kopalce v Zadru, ki jih sodeč po posnetkih ni bilo veliko, pa je v sredo presenetil Đoković, ki je opravil krajši trening na peščeni plaži v tem severnodalmatinskem mestu. "Telovadnica matere narave," je k posnetku na družbenih omrežjih pripisal Đoković: