Đoković se je posul s pepelom: Naredili smo napako, bilo je prezgodaj

"Verjeli smo, da je turneja upoštevala vse zdravstvene protokole in zdravje v regiji se je zdelo v dobrem stanju, da končno združimo ljudi iz človekoljubnih razlogov. A motili smo se. Naredili smo napako, bilo je prezgodaj," je v izjavi, objavljeni na Facebooku, sporočil srbski zvezdnik Novak Đoković, ki se je hkrati opravičil vsem vpletenim.

Ob tem je napovedal pomoč ljudem v Beogradu in Zadru; po teh uvodnih postojankah se je turneja zaradi pozitivnih testov na koronavirus tudi predčasno končala. Plaz je sprožil Bolgar Grigor Dimitrov, ki je v Zadru sprva zaradi izčrpanosti in slabega počutja odpovedal nadaljnje nastope na Adria Touru, pozneje pa razkril, da je bil pozitiven na virus sars-cov-2. Dimitrovu so kmalu sledili še drugi pozitivni testi, med njimi sta bila pozitivna še dva teniška igralca, Hrvat Borna Ćorićin Srb Viktor Troicki, medtem ko je Đoković zavrnil testiranje v Zadru in je pozitiven test razkril dan pozneje po opravljenem testiranju v Beogradu.

Zadnja izjava za javnost, ki jo je v angleščini na družbenih omrežjih Đoković objavil v torek zvečer: