Rekordni Đoković se je v Parizu maščeval Medvedjevu

Medvedjev je finale mastersa v Parizu začel odlično in že v prvi igri na srečanju “ukradel” Srbov servis. Po tem, ko je Rus osvojil prvo igro na svojem servisu, je Đoković zaigral bolje in hitro izenačil na 2-2. Oba sta igrala odlično, a Rus je bil učinkovitejši in v sedmi igri prvega seta znova ukradel Srbov servis. Medvedjev do konca seta ni popuščal in ga osvojil 4-6.

Srb je v odločilnem nizu svojo formo še stopnjeval ter v peti in sedmi igri Rusu ukradel servis. Medvedjev je v osmi igri sicer prišel do “breaka”, a Đoković je srečanje mirno zaključil in osvojil svoj 37. turnir serije masters. Prvi igralec sveta je tako do zdaj v svoji profesionalni karieri skupno osvojil kar 86 turnirjev, turnir v Parizu je osvojil šestič. Predvsem pa se je odličnemu Medvedjevu maščeval za boleč poraz v New Yorku, ko mu je Rus preprečil osvojitev 21. naslova na turnirjih za grand slam in t. i. koledarski grand slam.