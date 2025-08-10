Đoković še tretjič kaznovan zaradi nedovoljene gradnje

Novak Đoković ima na hribovitem območju Sierra Blanca, ki spada pod andaluzijsko občino Marbella, postavljeno luksuzno vilo, katere vrednost je ocenjena na približno 10 milijonov evrov. Na njej je ob koncu leta 2022 izvedel obnovitvena dela brez gradbenega dovoljenja.

Prvo kazen v višini pet tisoč evrov je prejel avgusta lani, drugo pa februarja letos. Od takrat so ga iz občine večkrat pozvali, naj uredi gradbena dovoljenja ali poruši nedovoljene dele. Ker zahtev ni izpolnil, so mu izrekli novo kazen, skupna globa pa zdaj znaša že 15 tisočakov.

Prestižna vila ima devet spalnic in več kopalnic, med drugim pa tudi notranji bazen, teniško igrišče, kino, telovadnico, savno in igralno sobo. Med nedovoljene gradbene posege naj bi spadali strešne nadgradnje, kletno parkirišče, nadstrešek in kršitev minimalne oddaljenosti od sosednjih parcel.