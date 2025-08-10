Svetli način
Đoković še tretjič kaznovan zaradi nedovoljene gradnje

Marbella, 10. 08. 2025 15.40 | Posodobljeno pred 1 uro

A.M.
Novak Đoković je zaradi nedovoljenih gradbenih posegov na svoji vili s strani španske občine Marbella prejel denarno kazen. Globa znaša 15.000 evrov, srbski teniški zvezdnik pa je bil zaradi istega prekrška kaznovan že tretjič.

Luksuzna vila Novaka Đokovića v Marbelli
Luksuzna vila Novaka Đokovića v Marbelli FOTO: Profimedia

Novak Đoković ima na hribovitem območju Sierra Blanca, ki spada pod andaluzijsko občino Marbella, postavljeno luksuzno vilo, katere vrednost je ocenjena na približno 10 milijonov evrov. Na njej je ob koncu leta 2022 izvedel obnovitvena dela brez gradbenega dovoljenja.

Prvo kazen v višini pet tisoč evrov je prejel avgusta lani, drugo pa februarja letos. Od takrat so ga iz občine večkrat pozvali, naj uredi gradbena dovoljenja ali poruši nedovoljene dele. Ker zahtev ni izpolnil, so mu izrekli novo kazen, skupna globa pa zdaj znaša že 15 tisočakov.

Prestižna vila ima devet spalnic in več kopalnic, med drugim pa tudi notranji bazen, teniško igrišče, kino, telovadnico, savno in igralno sobo. Med nedovoljene gradbene posege naj bi spadali strešne nadgradnje, kletno parkirišče, nadstrešek in kršitev minimalne oddaljenosti od sosednjih parcel.

novak đoković nedovoljena gradnja marbella vila
Timi Zajc bo smuči zamenjal za dirkalnik

