Đoković: Sin rad imitira Nadalov 'forehand' in ve, da mi to ni všeč

"Rad imitira Nadala. Rad zaključuje z udarcem nad glavo. In dobro ve, da mi ni všeč. Ko to počne, se vedno smehlja, saj ve, da mi ni všeč," je na novinarski konferenci v All England Clubu razkril Novak Đoković. "Izkoristim vsako priložnost, da igram z njim. Sam je odkril tenis in poskušam storiti vse, da bi igral bolje. Vse se vrti okoli tenisa, kako lahko igra in vse opazuje in analizira. Poleg tega govoriva o tenisu. Sinoči, ko sem ga dal spati, me je spraševal, kakšna je razlika v površini glave loparja, strunah in, zakaj so nekateri manj napeti. Vse to so vprašanja, ki otroke zelo zanimajo," je še dodal Srb, ki v Wimbledonu lovi svoj 21. grand slam naslov.

35-letni Novak Đoković sicer poudarja, da sina nikoli ni silil v tenis, pač pa je Stefan teniško igro vzljubil sam. "Trenutno uživa v ljubezni do tenisa in je to njegova lastna želja, da sledi sanjam o tenisu. Seveda sem tu, za vse kar potrebuje. Nikoli ga nisem prisilil v to, da bi šel na teniško igrišče, toda še bo želel bom zanj vedno pripravljen, da z njim odigram tenis," je zaključil Novak Đoković.