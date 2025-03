Đoković: Slab dan v pisarni lahko rečem

Odkar je srbski teniški zvezdnik Novak Đoković na OP Avstralije v finalu premagal Španca Carlosa Alcaraza in znova navdušil širni teniški svet, mu ne gre vse po načrtih. 37-letnik je nato izgubil proti Alexandru Zverevu v polfinalu v Melbournu, Matteu Berrettiniju v Dohi in zdaj še proti Van de Zandschulpu . Ravno slednje pa velja za eno večjih presenečenj. "Nimam izgovorov za tako slabo igro. Ne morem se počutiti dobro, po takšni predstavi na igrišču. Lahko le čestitam svojemu nasprotniku, zame je bil le slab dan v pisarni," je bil iskren Srb.

Štiriindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je lani osvojil le en naslov – olimpijsko zlato, ki si ga je vedno želel – toda prvič po letu 2017 ni uspel osvojiti velikega tekmovanja. "Zdaj res težko kar koli povem, ocenjujem. Razočaran sem, da sem tokrat izgubil, a mislim, da če pogledamo stvari v širši perspektivi, imam za seboj neverjetno kariero," doda.

"Doslednost, ki sem jo kazal toliko let, zato imaš precej visoka pričakovanja do sebe. V zadnjih letih pa so se stvari zame nekoliko spremenile. Trudim se igrati na želeni ravni, tu in tam imam nekaj dobrih turnirjev, a večinoma je vse skupaj kar velik izziv. Velika borba. Tako, da je, kar je. Nič te ne more pripraviti na takšne trenutke, tako da moraš pač vse skupaj izkusiti in se spoprijeti z njimi na najboljši možen način," še zaključi.