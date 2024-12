Đoković: Slovo? Kje neki, menim, da lahko igram na visoki ravni še nekaj let

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za Novakom Đokovićem je za njegove standarde neuspešno leto, kljub temu da je osvojil olimpijsko zlato v Parizu. Na teniški lestvici je zdrsnil na sedmo mesto, kar si želi v boju z mladimi zvezdami, kot sta Španec Carlos Alcaraz in Italijan Jannik Sinner, popraviti in priti na mesto, "na katerem bi moral biti". "Želim si dober začetek sezone in več konsistentnosti na vseh turnirjih," je dejal ob pripravah na igranje na turnirju v Brisbanu. "Želim igrati na več turnirjih kot v prejšnji sezoni, upam, da se bo tudi moja raven dvigala," je dodal.