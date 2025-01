Đoković: Prvič povem javno. V Melbournu 2022 so me zastrupili

Novak Đoković trdi, da so ga leta 2022 v Avstraliji, ko je zaradi koronskih določil prišlo do zapletov z vizo, nastopom in kasnejšo deportacijo, tudi zastrupili. Kot je povedal srbski teniški zvezdnik, so ga med kratkim bivanjem v Avstraliji preko hrane zastrupili s svincem in živim srebrom.

Novak Đoković FOTO: AP icon-expand

Leta 2022 je Novak Đoković bil kratek pravni boj, da bi lahko nastopil na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije. Tega je na koncu izgubil in moral zapustiti državo. Glavni razlog je bilo dejstvo, da se v času epidemije ni želel cepiti proti covidu-19, kar je bil eden od pogojev za vstop v Avstralijo. "Po odhodu sem imel sem nekaj zdravstvenih težav in ugotovil sem, da so me v tistem hotelu v Melbournu zastrupili s hrano," je 37-letni Đoković povedal v intervjuju za revijo GQ.

"Tega nikoli nisem nikomur javno povedal, ampak ko sem se vrnil v Srbijo, sem odkril, da imam v telesu res visoko raven težkih kovin. Imel sem svinec, zelo visoko raven svinca in živega srebra," je še dejal Srb, prepričan, da je do tega lahko prišlo le preko zaužitja hrane.

Pri GQ so se za odgovor obrnili tudi na avstralsko ministrstvo za notranje zadeve, vendar so jim tam odvrnili, da ne morejo komentirati vprašanj, ki posegajo v zasebnost posameznika. Đoković v zvezi z razkritjem poudarja, da kljub polemiki in zapletom iz leta 2022 ne goji "nikakršne zamere do Avstralcev". Dokaz za to je po njegovem mnenju tudi dejstvo, da se je 12 mesecev kasneje vrnil na turnir v Melbourne in osvojil naslov.

Velika tekmeca, prijatelja, zdaj pa sodelavca Andy Murray in Novak Đoković FOTO: AP icon-expand

"Veliko Avstralcev, ki sem jih srečal v zadnjih nekaj letih, je prišlo do mene in se mi opravičevalo za ravnanje, ki sem ga bil deležen, ker jih je njihova lastna vlada takrat osramotila. To se je zdaj spremenilo in prav rad sem v Avstraliji," je dejal in še dodal.

