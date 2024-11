Đoković šokiral teniški svet, nedavno upokojeni rival bo njegov nov trener

Dolgo se je namigovalo, kdo bo na mestu glavnega trenerja Novaka Đokovića nadomestil Hrvata Gorana Ivaniševića, s katerim sta dosegla številne velike uspehe. Đoković je v vmesnem času pošteno prevetril ekipo okoli sebe. Po dolgoletnem sodelovanju se je poslovil od fizioterapevtov Marca Panichija in Ulisesa Badie . Oba sta postala del ekipe trenutno prvega igralca na svetu Jannika Sinnerja .

Zdaj pa je srbski teniški igralec na svojih profilih na družabnih omrežjih presenetil celotni teniški svet in oznanil, da bo njegov nov trener postal eden njegovih največjih rivalov in verjetno eden njegovih najboljših prijateljev v svetu tenisa Andy Murray .

Velika tekmeca, prijatelja, zdaj pa sodelavca Andy Murray in Novak Đoković

Srb in Škot sta se prvič soočila že v mladinski konkurenci, v profesionalnih karierah pa sta se srečala 36-krat. Đoković je zmagal na 25 obračunih, kar sedemkrat pa sta se soočila v finalih grand slam turnirjev. Srb je zmagal petkrat, štirikrat v Avstraliji, enkrat pa na Roland Garrosu. Murray je dva od svojih treh grand slam turnirjev osvojil prav proti Srbu. Slavil je v Wimbledonu in na OP ZDA. Murray je tudi osvojil dve zlati olimpijski medalji. Leta 2012 je v polfinalu izločil prav Đokovića in na koncu v finalu bil boljši od Rogerja Federerja. Drugo olimpijsko zlato medaljo je osvojil v Riu de Janeiru leta 2016.