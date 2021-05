Đoković številka 1, Bedene 56., vrh lestvice WTA nespremenjen

Najboljši Slovenec na lestvici Aljaž Bedeneje na ponedeljkovi svetovni lestvici na 56. mestu in je edini slovenski igralec, ki bo nastopil v glavnem delu Roland Garrosa. Ljubljančan bo v prvem krogu grand slama prekrižal lopar z domačinom Adrianom Mannarinom, ki je na lestvici 20 mest boljši od njega.

"Mislim, da sem dobro pripravljen na turnir. Sem zdrav. Že nekaj časa ni večjih poškodb, tako da lahko normalno treniram. Želim prikazati takšno igro, kot sem jo v Lyonu. Predvsem moram paziti, da ne bom popustil v trenutkih, ko tega ne smem narediti. Koncentracija mi včasih popusti, ko se že vidim v naslednjem krogu ali pa z dobljenim nizom. Osredotočenost mora biti zato ves čas na najvišji ravni. To je namreč največji turnir na pesku v sezoni," je pred začetkom turnirja dejal Bedene.

Na lestvici ATP je Blaž Rolazadržal 155. mesto, Blaž Kavčičpa je 217. To so tudi edini trije slovenski teniški igralci, ki so na lestvici ATP med prvimi 600 igralci na svetu.

Vrh lestvice WTA nespremenjen

Avstralka Ashleigh Bartyje tudi po minulem tednu ostala trdno zasidrana kot številka 1 ženskega tenisa. Sledita ji Japonka Naomi Osakain Romunka Simona Halep, v najboljši deseterici ni sprememb. Med Slovenkami je še naprej najboljša Polona Hercogna 73. mestu. Med najboljšimi 300 igralkami sveta ima Slovenija še tri igralke: Tamara Zidanšekje 85., mladinska olimpijska prvakinja Kaja Juvan je 101., Dalila Jukopovićpa je prav na 300. mestu.