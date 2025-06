Đoković čustveno: To je bil morda moj zadnji nastop v Parizu

"Super je, da me Jannik Sinner nocoj ni 'opekel' z bagelem ali mi dal 'štručko' – letos jih je na tem turnirju namreč že kar nekaj razdelil – nekajkrat je namreč hitro zaključil niz s 6:0 ali 6:1," na novinarski konferenci v šali pove Novak Đoković.

"Glede kakovosti tenisa lahko rečem, da so bili trije zelo izenačeni nizi. Drugi in predvsem tretji bi se lahko obrnili tudi v mojo korist – ena ali dve točki, en ali dva udarca bi bila odločilna. A on je na koncu povsem zasluženo zmagal. Ves čas sem bil pod pritiskom, ni mi pustil, da bi žogo zares zadel sproščeno. Bil je ves čas na črti, agresiven, silil me je v obrambo. In ravno zaradi tega je številka ena na svetu. Želim mu vse najboljše v finalu. Mislim, da bo obračun med njim in Carlosom (Alcarazom) res nekaj posebnega – trenutno sta najboljša igralca na svetu" pripoveduje.