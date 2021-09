Đoković tudi prek Brooksbyja, v četrtfinalu ga čaka Berrettini

Srb, ki napada že 21. naslov na turnirjih za grand slam, bo za preboj med najboljše štiri igral z Italijanom Matteom Berrettinijem . Italijan je ponoči s 6:4, 3:6, 6:3 in 6:2 ugnal nemškega kvalifikanta Oscarja Otteja . Slednji se je med dvobojem poškodoval, sicer bi nudil močnejši odpor.

Đoković je v New Yorku pred še enim pomembnim mejnikom v karieri. Skušal bo osvojiti vse štiri grand slam turnirje v koledarskem letu, kar je pred njim davnega leta 1969 doslej uspelo le Avstralcu Rodu Laverju. Letos se mu ponuja izredna priložnost, saj v Flushing Meadowsu manjkata večna tekmeca Švicar Roger Federer in Španec Rafael Nadal.

A Đoković opozarja, da bo že Berretini izredno težak tekmec, saj je Italijana zaradi izrednega servisa poimenoval kar "kladivo" in ocenil, da ima ob Juanu Martinu del Potru verjetno najmočnejši začetni udarec in forehand v seriji ATP. "Če mu steče servis, ga je res težko premagati," je dejal 34-letni Đoković, ki pa je Berretinija ugnal letos v četrtfinalu Pariza in leta 2019 na finalu ATP.

Današnji dvoboj z ameriškim dobitnikom posebnega povabila se je začel s presenečenjem, saj je 20-letni Američan po 29 minutah s 6:1 presenetljivo dobil prvi niz, nato pa je pobudo prevzel favorizirani Srb in si priigral gladko zmago. "Najprej ti vzame noge, nato dušo," je na Twitterju ob robu tekme zapisal nekdanji teniški zvezdnik Andy Roddick, Đoković pa mu je odvrnil, da prvi del izjave vzame kot kompliment. "Za drugi del pa ... Nikomur ne vzamem duše, vzel pa ti bom noge."

O današnjem dvoboju pa je povedal: "Tekma se je obrnila v drugem nizu, ko sem začel natančno zadevati žogico. A bilo je zelo težko. Čestitke tudi tekmecu za dobro igro, saj je bil njegov nastop izreden."

Med najboljšo osmerico se je zavihtel tudi olimpijski prvak, Nemec Alexander Zverev, ki ugnal Italijana Jannika Sinnerja s 6:4, 6:4, 7:6 (9:7) in bo za polfinale igral z Južnoafričanom Lloydom Harrisom, ob zmagi pa se mu obeta polfinale z Đokovićem.

V ženski konkurenci je v zadnjem obračunu Grkinja Maria Sakari presenetila šestopostavljeno Kanadčanko Bianco Andreescu, zmagovalko OP ZDA pred dvema letoma. Kanadčanka je v podaljšani igri dobila prvi niz, drugega Grkinja, v zadnjem pa je Sakaraijeva slavila s 6:4.

Švicarka Belinda Bencic je s 7:6, za zmago v podaljšani igri je morala zbrati kar 14 točk, in 6:3 izločila sedmopostavljeno Poljakinjo Igo Swiatek. Napredovali sta še britanska najstnica Emma Raducanu in četrtopostavljena Čehinja Karolina Pliškova, ki je bila od Rusinje Anastasije Pavljučenkove boljša s 7:5 in 6:4.