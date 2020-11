Đoković tudi uradno številka ena v letu 2020

Srbski tenisač Novak Đoković bo tako še šestič sezono sklenil na prvem mestu računalniške lestvice ATP, s čimer se je izenačil z Američanom Petom Samprasom. Đoković je bil pred tem številka ena v letih 2011, 2012, 2014, 2015 in 2018. Samprasu je to šestkrat zapovrstjo uspelo med letoma 1993 in 1998, petkrat pa sta sezono na vrhu lestvice ATP končala Švicar Roger Federerin Španec Rafael Nadal. Čeprav je bilo jasno, da bo srbski tenisač številka ena po koncu s covidom-19 zaznamovanega tekmovalnega obdobja, je to uradno postal šele ob žrebu glavnega dela turnirja v bolgarski Sofiji.

Nadal bi lahko postal številka ena, če bi osvojil pariški masters, sprejel posebno povabilo organizatorja ter nato slavil v Sofiji, zatem pa še prvič v karieri osvojil zaključni turnir v Londonu. Ob tem Đoković ne bi smel dobiti dveh srečanj v areni 02, kjer bo med 15. in 22. novembrom potekal zadnji turnir sezone.