Đoković v Astani zlahka do 90. turnirske zmage, pred njim zgolj še štirje

Njun deseti medsebojni dvoboj, prvi v kazahstanski prestolnici, je trajal vsega uro in 16 minut. Odločilni sta bili osma igra prvega in peta igra drugega niza, ko je Đoković prišel do odločilnih odvzemov servisa tekmecu ter osmič premagal Grka.

Štiriindvajsetletni Atenčan je v 23. finalu naskakoval prav tako jubilejno deseto lovoriko, a proti trenutno sedmemu igralcu sveta ni imel pravih možnosti. V dvoboju si ni priigral niti ene priložnosti za "break", medtem ko je Đoković izkoristil dve od petih.

Za srbskega zvezdnika je današnja zmaga jubilejna 90. na najvišji ravni tenisa, s čimer se je približal Rafaelu Nadalu (92) in Ivanu Lendlu (94), ki na večni lestvici zasedata četrto oziroma tretje mesto. Pred njima sta še Roger Federer (103) in Jimmy Connors (109).