Đoković v Atenah do 101. naslova v karieri

Atene, 08. 11. 2025 19.43 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Srbski teniški igralec Novak Đoković je na turnirju ATP 250 v Atenah prišel do 101. naslova v karieri. V finalu je bil boljši od Italijana Lorenza Musettija s 4:6, 6:3 in 7:5.

Novak Đoković
Novak Đoković FOTO: Profimedia

Osemintridesetletni Novak Đoković je tretjič letos igral v finalu turnirjev serije ATP, potem ko je izgubil v Miamiju in pred pol leta dobil turnir v Ženevi.

S 101. naslovom se je Đoković na večni lestvici približal vodilnemu Američanu Jimmyju Connorsu (109) in Švicarju Rogerju Federerju (103).

Lorenzo Musetti je v finalu lovil tretjo zmago na turnirjih najvišje ravni in uvrstitev na zaključni turnir sezone v domačem Torinu. Zadnje mesto na zaključnem dejanju sezone je tako pripadlo Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu.

Italijan je osmič igral v finalu ATP, od tega letos dvakrat, a obakrat ostal praznih rok v Monte Carlu in Chengduju. V vitrinah ima dve lovoriki iz Neaplja in Hamburg, obe pa je osvojil 2022.

* Atene, ATP 250 (766.715 evrov):

- finale:

Novak Đoković (Srb/1) - Lorenzo Musetti (Ita/2) 4:6, 6:3, 7:5.

