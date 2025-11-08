Đoković v Atenah do 101. naslova v karieri

Osemintridesetletni Novak Đoković je tretjič letos igral v finalu turnirjev serije ATP, potem ko je izgubil v Miamiju in pred pol leta dobil turnir v Ženevi.
S 101. naslovom se je Đoković na večni lestvici približal vodilnemu Američanu Jimmyju Connorsu (109) in Švicarju Rogerju Federerju (103).
Lorenzo Musetti je v finalu lovil tretjo zmago na turnirjih najvišje ravni in uvrstitev na zaključni turnir sezone v domačem Torinu. Zadnje mesto na zaključnem dejanju sezone je tako pripadlo Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu.
Italijan je osmič igral v finalu ATP, od tega letos dvakrat, a obakrat ostal praznih rok v Monte Carlu in Chengduju. V vitrinah ima dve lovoriki iz Neaplja in Hamburg, obe pa je osvojil 2022.
* Atene, ATP 250 (766.715 evrov):
- finale:
Novak Đoković (Srb/1) - Lorenzo Musetti (Ita/2) 4:6, 6:3, 7:5.
