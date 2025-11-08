Đoković v Atenah do 101. naslova v karieri

Osemintridesetletni Novak Đoković je tretjič letos igral v finalu turnirjev serije ATP, potem ko je izgubil v Miamiju in pred pol leta dobil turnir v Ženevi.

S 101. naslovom se je Đoković na večni lestvici približal vodilnemu Američanu Jimmyju Connorsu (109) in Švicarju Rogerju Federerju (103).

Lorenzo Musetti je v finalu lovil tretjo zmago na turnirjih najvišje ravni in uvrstitev na zaključni turnir sezone v domačem Torinu. Zadnje mesto na zaključnem dejanju sezone je tako pripadlo Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu.