Đoković v desetem finalu Rima, pri ženskah za krono Halepova in Pliškova

Đoković je v Rimu slavil že štirikrat, in sicer v letih 2008, 2011, 2014 in 2015. V lanskem finalu je bil od Đokovića boljši Španec Rafael Nadal, ki ga je letos na rimskem pesku v četrtfinalu ustavil Diego Schwartzman. Če bo zmagal v finalu, bo Đoković osvojil svojo še 36. lovoriko na teniških ATP-mastersih. Trenutno imata z Nadalom vsak po 35 osvojenih mastersov. Nedeljske teniške predstave prvič v koronskih časih lahko spremljajo tudi navijači oziroma gledalci na tribunah. Organizatorji so lahko na tribune spustili do tisoč obiskovalcev.