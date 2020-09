Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je po kontroverznem slovesu od US Opna na igrišča vrnil v velikem slogu in osvojil turnir v Rimu. Za konec je v dveh nizih s 7:5 in 6:3 opravil z Argentincem Diegom Schwartzmanom. To je za Đokovića že 36. zmaga na turnirjih masters 1000, s čimer je podrl rekord Španca Rafaela Nadala.

Đoković (na fotografiji) med četrtfinalnim obračunom v Rimu.