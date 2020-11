Đoković v Londonu uvodoma zmlel Schwartzmana

Za nizkoraslega argentinskega tekmovalca, ki ima za seboj odlično sezono, je bil to sploh debitantski nastop na zaključnih mastersih. Tega sicer ne bo ohranil v najboljšem spominu, saj je v prvem nizu Srbu odvzel le tri igre, v drugem pa dve.

Prvi nosilec je imel z Argentincem težave predvsem v uvodnem delu dvoboja, ko je deveti igralec sveta prišel do odvzema servisa in vodstva 2:1. Toda Beograjčan se je zbral, takoj izničil prednost tekmeca, do odločilnega drugega brejka v nizu pa je 33-letnik prišel v osmi igri.

V drugem nizu je Đoković, ki v Londonu lovi rekordno šesto zmago, s katero bi se izenačil s Švicarjem Rogerjem Federerjem, že v prvi igri prišel do odvzema servisa. Vse bolj sproščen pa Argentincu ni ponudil niti najmanjših možnosti za preobrat. Schwartzman tako po šestem medsebojnem obračunu še naprej ostaja brez zmage proti Srbu.

V večernem delu sporeda bo na vrsti še drugi obračun v skupini Tokio 1970. Pomerila se bosta Rus Danil Medvedjev in Nemec ruskih korenin Alexander Zverev.

ATP masters, London, skupina A:

Novak Đoković (Srb)– Diego Schwartzman (Arg)6:3, 6:2.