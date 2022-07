Đoković v lovu na 21. lovoriko na turnirjih za grand slam

Čeprav se v finalu ne bosta srečala najtrofejnejša aktivna tenisača zadnjih let - Nadal bi imel možnost za 23. grand slam naslov in tretji v tem letu, bo finale zagotovo zanimiv. Đoković in Kyrgios imata na račun slednjega burno zgodovino.

"Oprosti Novak, če hočeš biti GOAT (Greatest Of All Time), me moraš premagati. Igrala sva dvakrat in dvakrat si izgubil. To je smešno glede na trud, ki ga jaz vlagam v tenis, in na delo in napore, ki si jih ti pripravljen sprejeti," je nadaljeval drzni Avstralec.

Đoković javno ni polemiziral, njun odnos pa se je drastično spremenil ob letošnjem turnirju v Avstraliji, na katerem Srb ni smel nastopiti zaradi covidnih protokolov. Kyrgios je bil namreč eden redkih, ki je stopil na stran Đokovića in ostro napadel domačo vlado.

Za 35-letnega Đokovića bo to 32. nastop v finalih turnirjev za grand slam. V finalih Wimbledona ima razmerje 6-1, edini poraz je doživel 2013 proti Andyju Murrayju. Zadnji finale, ki ga je igral proti igralcu izven top 10 na svetu - Kyrgios je 40., je bil v Melbournu 2008, ko mu je nasproti stal Jo-Wilfried Tsonga (38.). Tedaj je Đoković osvojil svoj prvi grand slam.

Nick Kyrgios bo prvi nepostavljeni igralec, ki se bo v Wimbledonu boril za naslov, po rojaku Marku Philippoussisu, ki je 2003 izgubil z Rogerjem Federerjem. Hkrati je prvi finalist iz Avstralije po Lleytonu Hewittu 2005.