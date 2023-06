Đoković z zmago nad Ruudom v Parizu spisal teniško zgodovino

Po odličnem začetku Ruuda in odvzemu servisa se je Đoković zbral in s tremi zaporednimi igrami izenačil na 4:4. Ruud je v prvem nizu dobil večino daljših izmenjav nad pet udarcev, Đoković pa, ko je do zaključka prišlo prej. Prvi niz je odločila podaljšana igra, v kateri Đoković še šestič na tem turnirju ni napravil niti ene neizsiljene napake. Po sijajni predstavi jo je dobil s 7:1 in povedel z 1:0 v nizih.

V drugem je na krilih osvojenega prvega niza takoj odvzel servis 12 let mlajšemu Norvežanu in brez večjih težav povedel z 2:0 v nizih. Tretji niz je bil znova bolj izenačen, glasno občinstvo pa je skušalo Norvežana ponesti do osvojitve niza in podaljšanja dvoboja. Đoković pa je imel drugačne načrte. V 11. igri je prišel še do tretjega odvzema servisa na dvoboju in ga zanesljivo končal po treh urah in 13 minutah.

OP Francije, moški, finale, izid:

Novak Đoković (Srb/3) – Casper Ruud (Nor/4) 7:6 (1), 6:3, 7:5