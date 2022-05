Djoković v Parizu zmlel še Schwartzmana

Prvi lopar sveta Novak Djoković je obračun začel suvereno: Po izenačenju na 1:1 je nanizal pet zaporednih iger in prvi niz pod streho pospravil z izidom 6:1. Nizkorasli argentinski predstavnik Diego Schwartzman je nato le dvignil svojo raven in v drugem nizu povedel s 3:0. A Nole je imel svojo računico in to je bilo napredovati v treh nizih. Dobil je naslednjih sedem zaporednih iger in tako vmes v žep pospravil še drugi niz z izidom 6:3. Tudi v tretjem je naredil dovolj, da Argentincu ni pustil nikakršnega upanja. Na koncu je suvereno dobil svojo servisno igro za skupno zmago s 6:1, 6:3 in 6:3 ter si zagotovil mesto v četrtfinalu, kjer se bo pomeril z zmagovalcem obračuna Rafael Nadal - Felix Auger-Aliassime.

Roland Garros, osmina finala, moški, nedeljski obračuni:

Novak Djoković (Srb/1) - Diego Schwartzman (Arg/15) 6:1, 6:3, 6:3

Rafael Nadal (Špa/5) - Felix Auger-Aliassime (Kan/9)

Alexander Zverev (Nem/3) - Bernabe Zapata Miralles (Špa)

Carlos Alcaraz (Špa/6) - Karen Hačanov (Rus/21)