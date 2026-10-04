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Đoković v Pekingu po preobratu ugnal prvega nosilca Zvereva

Peking, 04. 10. 2026 16.37 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Novak Đoković

Po prvi nosilki Jeleni Ribakini iz Kazahstana je nastope na teniškem turnirju v Pekingu končal tudi najvišjepostavljeni igralec Nemec Alexander Zverev. V četrtfinalu ga je izločil Srb Novak Đoković, ki je bil po preobratu boljši z 2:1 v nizih.

Devetintridesetletni Srb je z zmago s 4:6, 6:4 in 6:4 postavil nov zgodovinski mejnik. Kot prvi igralec v zgodovini je na posameznem turnirju prišel do 32. zaporedne zmage. S tem je presegel 31 zaporednih zmag Rafaela Nadala iz Roland Garrosa. Novak Đoković, ki ni osvojil grand slama od 2023, letos pa je prvič po 2005 še brez naslova na turnirjih ATP, se bo v polfinalu pomeril z Rusom Danilom Medvedjevom, ki je v nizu sedmih zmag po naslovu v Hangzhouju prejšnji teden.

Novak Đoković
Novak Đoković
FOTO: AP

V drugem polfinalu turnirja ATP 500 z nagradnim skladom 3,6 milijone evrov bosta igrala Avstralec Alex De Minaur in Poljak Hubert Hurkacz. V ženskem delu turnirja sta izpadli obe najvišjeuvrščeni igralki. Prvo igralko sveta Jeleno Ribakino je včeraj premagala 118. z lestvice WTA Armenka Alina Čarajeva, Arini Sabalenki pa je danes mero vzela Čehinja Nikola Bartunkova, 34. igralka na svetovni lestvici.

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