Đoković v Pekingu po preobratu ugnal prvega nosilca Zvereva

Devetintridesetletni Srb je z zmago s 4:6, 6:4 in 6:4 postavil nov zgodovinski mejnik. Kot prvi igralec v zgodovini je na posameznem turnirju prišel do 32. zaporedne zmage. S tem je presegel 31 zaporednih zmag Rafaela Nadala iz Roland Garrosa. Novak Đoković, ki ni osvojil grand slama od 2023, letos pa je prvič po 2005 še brez naslova na turnirjih ATP, se bo v polfinalu pomeril z Rusom Danilom Medvedjevom, ki je v nizu sedmih zmag po naslovu v Hangzhouju prejšnji teden.