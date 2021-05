Đoković v Rimu še do 15. uvrstitve v četrtfinale, Nadal se je mučil

Petkratni osvajalec turnirja v Rimu in branilec zadnjega naslova, Srb Novak Đoković, se je še petnajstič v ravno toliko poskusih prebil v četrtfinale na peščenih igriščih Fora Italica. V osmini finala je bil njegov tekmec dobri prijatelj Alejandro Davidovich, toda španski igralec po rodu iz Malage ni našel recepta za razigranega Beograjčana, čeprav je slednji takoj zapravil igro na svoj začetni udarec. Odgovoril je silovito in po izenačenju na 2:2 je bilo v 70 minutah v nizih 6:2 in 6:1. Đoković bi drugi niz lahko dobil tudi s "kravato", a je Davidovichu uspelo rešiti nekaj ponosa. To je bila za Đokovića že 57. zmaga v italijanski prestolnici, njegov tekmec za preboj v polfinale pa bo Stefanos Cicipas.

"Ni bilo dobro, bilo je izvrstno!" je po dvoboju, ki ga je spremljalo tudi lepo število navijačev, povedal Đoković. "Tako kot vsi v karavani sem zelo pogrešal navijače. Oni so eden največjih razlogov, da še vedno igram. Lepo jih je bilo videti, da so se vrnili. Upam, da bom lahko na tem turnirju ostal še kakšen dan več in jih lahko vedno bolj izkusil. Gotovo so danes poskrbeli za odlične občutke na igrišču. Užival sem in veselim se naslednjega dvoboja,"je dodal prvi nosilec.