Đoković v Rimu uvodoma zmlel Karaceva

Novak Đoković je potrdil dvig forme, ki ga je kazal že na turnirju v Madridu, kjer je v polfinalu moral priznati premoč kasnejšemu zmagovalcu, španski senzaciji Carlosu Alcarazu. V dvoboj z ruskim teniškimi igralcem, ki je v prvem krogu (Nole je bil prost) ugnal Južnoafričana Lloyda Georga Harrisa, je Nole vstopil izjemno suvereno. Hitro mu je odvzel servis in povedel z 2:0. A Rus se ni dal, z 'rebreakom' mu je uspelo izenačiti na 2:2. Ključen odvzem servisa za Srba je v prvem nizu prišel v osmi igri, ko je povedel s 5:3, nato pa v naslednji igri izkoristil prvo zaključno žogico za osvojitev prvega niza (6:3). V drugem je Đoković povsem zagospodaril na igrišču: že v prvi igri je Rusu odvzel začetni udarec, nato Karaceva zlomil še enkrat in hitro povedel s 4:0. Prednosti seveda ni več izpustil iz rok in po uri in pol igre slavil s 6:3 in 6:2.

Đoković je masters v Rimu sicer v preteklosti osvojil kar petkrat, največ lovorik v moški konkurenci na tem prizorišču pa ima seveda kdo drug kot peščeni kralj Rafael Nadal, ki je v Rimu slavil že desetkrat.