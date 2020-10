Đoković v slogu Nadala v četrtfinale Roland Garrosa

Novak Đoković v francoski prestolnici - tako kot absolutni kralj peska Nadal - kaže izjemno prepričljive predstave. V uvodnih štirih dvobojih priti Švedu Mikaelu Ymeru, Litovcu Ričardasu Berankisu, Kolumbijcu Danielu Galanu in Hačanovu sploh ni izgubil niza in je oddal 25 iger. V tem segmentu je malenkostno boljši Nadal, ki v Rolandu Garrosu naskakuje svojo 13. turnirsko zmago, ta je svojim letošnjim pariškim tekmecem (Belorusu Jegorju Gerasimovu, Američanu Mackenzieju McDonaldu, Italijanu Stefanu Travaglii in Američanu Sebastianu Kordi) prepustil le 23 iger.

Prvi igralec na lestvici ATP in prvi nosilec pariškega turnirja z nagradnim skladom 38,41 milijona evrov je v osmini finala po dveh urah in 26 minutah premagal Rusa Karena Hačanova s 6:4, 6:3 in 6:3.Prvak Rolanda Garrosa v letu 2016 in kar 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam - več naslovov od njega imata le Švicar Roger Federer (20) in Španec Rafael Nadal (19) - se bo za preboj v polfinale pomeril z zmagovalcem drevišnjega špansko-nemškega dvoboja Pablo Carreno-Busta - Daniel Altmaier.

Poleg 33-letnega Srba se je med osem najboljših igralcev na največjem turnirju na svetu na peščeni podlagi danes prebil tudi Grk Stefanos Tsitsipas. Petopostavljeni Grk, sicer rabelj najboljšega slovenskega igralca Aljaža Bedeneta v tretjem krogu turnirja, je danes na kolena navkljub določenim težavam z očmi dokaj zanesljivo premagal Bolgara Grigora Dimitrova s 6:3, 7:6 (9) in 6:2. V četrtfinalu ga čaka nepredvidljivi Rus Andrej Rubljov, 13. nosilec pariškega turnirja je bil boljši od Madžara Martona Fucsovicsa s 6:7 (4), 7:5, 6:4, 7:6 (3).

V moški konkurenci so si četrtfinale v nedeljo že priigrali Španec Rafael Nadal, Avstrijec Dominic Thiem, Argentinec Diego Schwartzman in Italijan Jannik Sinner. Četrtfinalni pari so Nadal - Sinner, Schwartzman - Thiem, Rubljov - Tsitsipas in Đoković - zmagovalec dvoboja Carreno-Busta/Altmaier.

V ženski konkurenci sta se med osem danes uvrstili Čehinja Petra Kvitova in Nemka Laura Siegemund. Sedmopostavljena Kvitova je premagala Kitajko Zhang Shuai s 6:2 in 6:4, Nemka pa Španko Paulo Badosa s 7:5 in 6:2. Na sporedu sta še dvoboja Fiona Ferro - Sofia Kenin in Ons Jabeur - Danielle Collins, bržkone se bosta končala v poznih večernih urah, saj v Parizu dežuje in je možno igrati le na osrednjem stadionu Philippe Chatrier, ki ima pomično streho. V nedeljo so se v četrtfinale prebile tudi Poljakinja Iga Swiatek, Italijanka Martina Trevisan, Argentinka Nadia Podorska in Ukrajinka Jelina Svitolina.

Četrtfinalni pari so Swiatek - Trevisan, Svitolina - Podorska, Kvitova - Siegemund ter zmagovalki dvoboja Ferro - Kenin in Jabeur - Collins.