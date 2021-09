Đoković v solzah, Medvedjev poudaril: Novak je najboljši v zgodovini

Ruski teniški zvezdnik Danil Medvedjev je z zmago v finalu odprtega prvenstva ZDA številki 1 svetovnega tenisa Srbu Novaku Đokoviću preprečil sanje. Ne le o četrti zmagi v New Yorku, 21. grand slamu, temveč tudi o osvojitvi želenega koledarskega grand slama. Po dvoboju je Srb končal v solzah, Medvedjev pa ga je označil za najboljšega v zgodovini.

Danil Medvedjev je za svojo sploh prvo lovoriko na turnirjih velike četverice v finalu po dveh urah in 16 minutah s 6:4, 6:4, 6:4 premagal prvega igralca sveta, Novaka Đokovića. Po dvoboju se je Rus v govoru na igrišču Arthurja Asha opravičil navijačem in tekmecu. "Opravičujem se vam, navijačem in Novaku, vsi dobro vemo, kaj je lovil. In rekel bom nekaj, česar nisem še nikoli. Novak, ti si zame najboljši v zgodovini tenisa," je dejal Medvedjev, potem ko je Đokoviću preprečil pot do rekordnega 21. naslova na turnirjih velike četverice ter zgodovinskega koledarskega grand slama – zmage na odprtem prvenstvu Avstralije, Francije, Wimbledonu in OP ZDA.

"Hvala moji ekipi, moji družini, ni bilo lahko, hvala vsem, ki ste mi pomagali na tej poti. Hvala navijačem, bolj ste navijali za Novaka, vendar je to razumljivo. Vseeno ste mi dali veliko energije, tudi leta 2019, ko sem po petih nizih izgubil finale proti Rafaelu Nadalu. Ni bilo lahko, vendar res hvala," je še poudaril Medvedjev, nato pa v šali dodal, da bo imel zdaj čas ženi Daši kupiti darilo za tretjo obletnico poroke. "To bi moralo pomagati pri nakupovanju," se je šalil moderator slovesnosti, potem ko je 25-letnemu Rusu v roke izročil tudi ček za 2,5 milijona ameriških dolarjev. "Olajšanje. Vesel sem, da je konec," pa so bile prve besede Đokovića na vprašanje, kaj čuti v trenutkih po porazu. "Pritisk do tega turnirja je zrasel v višave, vse, kar sem moral psihično in čustveno nositi v sebi skozi turnir v zadnjih tednih ... Bilo je enostavno veliko," je dejal srbski zvezdnik, ki ni mogel skriti solz razočaranja.

icon-expand Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković ni skrival razočaranja po porazu v finalu odprtega prvenstva ZDA. FOTO: AP