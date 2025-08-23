Svetli način
Đoković: V Srbiji smo na robu državljanske vojne

Beograd, 23. 08. 2025 10.02 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
17

Beograjski teniški turnir se bo zaradi napete družbene situacije v srbski prestolnici preselil v Atene. V luči tega je za srbske medije spregovoril najboljši srbski tenisač Novak Đoković, ki se v New Yorku pripravlja na začetek Odprtega prvenstva ZDA. Slednji je med drugim poudaril, da je Srbija na robu državljanske vojne.

Nemirna situacija ne dopušča teniškega turnirja

Na začetku avgusta je bilo uradno potrjeno, kar se je že nekaj časa špekuliralo – ATP turnir se iz Beograda seli v Atene. Skoraj tri tedne pozneje je Novak Đoković v New Yorku, kjer bo nastopil na OP ZDA, za srbske medije spregovoril o tem, pa tudi o celotni družbeni situaciji v Srbiji. 

Novak Đoković
Novak Đoković FOTO: Profimedia

"Vse, kar lahko rečem, je, da si nismo želeli selitve turnirja, to je vse, kar lahko povem. Na žalost je tako, kot je ..." je začel eden najboljših tenisačev vseh časov.

Ob tem je dodal: "Upam, da se bo turnir vrnil v Srbijo. Z naše strani vedno obstaja želja in težnja po tem. Moj brat Đorđe, ki vodi turnir, je bil preprosto postavljen v situacijo, ko se je moral turnir preseliti. Upam, da bodo prišli boljši časi v prihodnjih letih in da se bo turnir vrnil, morda celo v višji kategoriji – nikoli se ne ve. Beograjska publika ima rada tenis in ga spremlja. Srbija je v zadnjih 20 letih postala teniška država, zahvaljujoč našim uspehom."

ATP turnir po več kot 30 letih v Atenah

V Atenah, kjer ATP turnirja niso gostili že vse od leta 1994, se bodo tekmovalci pomerili med 2. in 8. novembrom. Turnir se bo igral tudi v kultni dvorani OAKA. 

"To je velika stvar za Grčijo, ki je sicer večja država od Srbije, a smo si podobni po mentaliteti. Radi imajo košarko, radi imajo šport, v tenisu pa imajo zdaj (Stefanosa) Cicipasa in (Mario) Sakkari, ki sta že vrsto let v svetovnem vrhu, in tenis je vse bolj priljubljen," je povedal 38-letni Srb.

Đoković: Zelo je vse eskaliralo

Đoković se v luči tega ni mogel izogniti vprašanju o dogajanju na srbskih ulicah v zadnjih tednih. "Stanje v državi je na splošno takšno, da je ljudem šport najmanj pomemben ... Dogaja se veliko stvari, narod in država sta v veliki tranziciji ... Ne želim iti v politiko, saj sem o tem že dovolj govoril, a upam, da se bodo strasti nekoliko umirile. Zelo je vse eskaliralo, dobesedno smo na robu državljanske vojne. Upam, da se bo situacija pomirila, čeprav za zdaj ni znakov za to."

Novak Đoković
Novak Đoković FOTO: AP

Đoković se bo v 1. krogu OP ZDA pomeril z 19-letnim domačinom Learnerjem Tienom, 48. igralcem sveta. Srb na stavnicah velja za tretjega favorita za končno zmago, medtem ko sta glavna kandidata za zmago Italijan Jannik Sinner in Španec Carlos Alcaraz

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
23. 08. 2025 10.59
+1
Dobr igraš tenis zato ne delaj bedaka iz sebe. Vojna je samo v tvoji glavi.
ODGOVORI
1 0
Wolfman
23. 08. 2025 10.54
+1
Srbijanski narod je podobno obupan kot je srbska oblast pohlepna in požrešna! Oboje skupaj pač ne more delovati.
ODGOVORI
1 0
IskraLJ
23. 08. 2025 10.48
+1
Nole, res si vrhunski športnik, res si najboljši vseh časov, za to kapo dol ... da pa se vmešavaš v politiko, pa ni prav. Postavil si se na propadajočo zahodno stran in se besedno pridružil huliganom in narkijem, ki razbijajo in uničujejo Srbijo. Tega ti ne oprostimo. Se ti zdi da so ti 40 in 50 letniki z maskami res študentje, se ti zdi da razbijajo, pretepajo in grozijo dijaki?!!
ODGOVORI
1 0
Mean Cat
23. 08. 2025 10.45
+3
Mislim, da ni tako hudo
ODGOVORI
3 0
Emtisunce
23. 08. 2025 10.35
+1
Nolćiću, simpl je s polno ritjo biti brihten. Raje narodu povej, da so EU sanje kratkotrajen nateg.
ODGOVORI
6 5
zaba67
23. 08. 2025 10.41
+0
druga še večja skrajnost je Orbanov Putinov sistem!
ODGOVORI
5 5
Minifa
23. 08. 2025 10.34
+6
Ko v javni hiši posel ne gre. tudi menjava zaves in beljenje ne pomaga...
ODGOVORI
8 2
cekinar
23. 08. 2025 10.31
+1
Nole,ti pa povej resnico,kdo pumpa narod in mu obljublja,da se v EU cedita med in mleko.
ODGOVORI
9 8
the kop
23. 08. 2025 10.30
-2
Golobizem je rak rana te družbe!!
ODGOVORI
6 8
Voly
23. 08. 2025 10.44
+1
Ne, rak rana ste pisuni, ki jim je naročeno, kaj naj pišejo! In ti si očitno eden tistih.
ODGOVORI
3 2
mario7
23. 08. 2025 10.30
+3
Nič novega.
ODGOVORI
3 0
Puško v koruzo
23. 08. 2025 10.29
-7
To bo Trump takoj rešil in to v 24urah. Kmalu bo oznanil svetu, da je rešil še eno vojno.
ODGOVORI
4 11
bohinj je zakon
23. 08. 2025 10.26
+2
Državljanska vojna? Drekec ti......kaj imaš to za govoriti strendžerem? Oni bodo veseli vsazga sranja v tvoji domovini. Igraj tenis......če še znaš igrati i bodi tiho.
ODGOVORI
8 6
Rožice so zacvetele
23. 08. 2025 10.25
+5
Mislim, da bi bil skrajni čas, da se poostri mejna kontrola na jugu in zopet uvede vize za Srbe, drugače bodo še bolj navalili k nam.... čeprav ravno Srbi, živeči v Sloveniji, najbolj tolčejo po Sloveniji in Slovencih.... dnevno lahko to berete tu gor, saj je 99% komentatorjev prav od tam.
ODGOVORI
12 7
Glavni_Baja
23. 08. 2025 10.32
-10
še pokleknili boste, kot pokleknete pred vsakim migrantom 😁
ODGOVORI
3 13
Colgate
23. 08. 2025 10.20
+0
Vemo Novak, vemo
ODGOVORI
2 2
