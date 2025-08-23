Đoković: V Srbiji smo na robu državljanske vojne

Beograjski teniški turnir se bo zaradi napete družbene situacije v srbski prestolnici preselil v Atene. V luči tega je za srbske medije spregovoril najboljši srbski tenisač Novak Đoković, ki se v New Yorku pripravlja na začetek Odprtega prvenstva ZDA. Slednji je med drugim poudaril, da je Srbija na robu državljanske vojne.

Nemirna situacija ne dopušča teniškega turnirja

Na začetku avgusta je bilo uradno potrjeno, kar se je že nekaj časa špekuliralo – ATP turnir se iz Beograda seli v Atene. Skoraj tri tedne pozneje je Novak Đoković v New Yorku, kjer bo nastopil na OP ZDA, za srbske medije spregovoril o tem, pa tudi o celotni družbeni situaciji v Srbiji.

Novak Đoković FOTO: Profimedia icon-expand

"Vse, kar lahko rečem, je, da si nismo želeli selitve turnirja, to je vse, kar lahko povem. Na žalost je tako, kot je ..." je začel eden najboljših tenisačev vseh časov. Ob tem je dodal: "Upam, da se bo turnir vrnil v Srbijo. Z naše strani vedno obstaja želja in težnja po tem. Moj brat Đorđe, ki vodi turnir, je bil preprosto postavljen v situacijo, ko se je moral turnir preseliti. Upam, da bodo prišli boljši časi v prihodnjih letih in da se bo turnir vrnil, morda celo v višji kategoriji – nikoli se ne ve. Beograjska publika ima rada tenis in ga spremlja. Srbija je v zadnjih 20 letih postala teniška država, zahvaljujoč našim uspehom."

ATP turnir po več kot 30 letih v Atenah

V Atenah, kjer ATP turnirja niso gostili že vse od leta 1994, se bodo tekmovalci pomerili med 2. in 8. novembrom. Turnir se bo igral tudi v kultni dvorani OAKA.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"To je velika stvar za Grčijo, ki je sicer večja država od Srbije, a smo si podobni po mentaliteti. Radi imajo košarko, radi imajo šport, v tenisu pa imajo zdaj (Stefanosa) Cicipasa in (Mario) Sakkari, ki sta že vrsto let v svetovnem vrhu, in tenis je vse bolj priljubljen," je povedal 38-letni Srb.

Đoković: Zelo je vse eskaliralo

Đoković se v luči tega ni mogel izogniti vprašanju o dogajanju na srbskih ulicah v zadnjih tednih. "Stanje v državi je na splošno takšno, da je ljudem šport najmanj pomemben ... Dogaja se veliko stvari, narod in država sta v veliki tranziciji ... Ne želim iti v politiko, saj sem o tem že dovolj govoril, a upam, da se bodo strasti nekoliko umirile. Zelo je vse eskaliralo, dobesedno smo na robu državljanske vojne. Upam, da se bo situacija pomirila, čeprav za zdaj ni znakov za to."

Novak Đoković FOTO: AP icon-expand

Đoković se bo v 1. krogu OP ZDA pomeril z 19-letnim domačinom Learnerjem Tienom, 48. igralcem sveta. Srb na stavnicah velja za tretjega favorita za končno zmago, medtem ko sta glavna kandidata za zmago Italijan Jannik Sinner in Španec Carlos Alcaraz.