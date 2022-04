Đoković: V tenisu sem naredil dovolj, lahko bi prenehal danes

Srbski teniški igralec Novak Đoković se je na začetku koledarskega leta 2022 znašel pod drobnogledom zaradi sage o avstralski vizi. Saga tam spodaj se je zaključila z izgonom, kar je močno vplivalo na Đokovićevo formo, ki se po zloglasnem dogajanju v Melbournu še ni vrnil v šampionsko formo. To sedaj pili na domačem turnirju v Beogradu. "Srbija je edinstvena priložnost zame in takšne priložnosti me napolnijo z dobro energijo," je izbor, da igra na nižjerangiranem turnirju, hitel pojasnjevati Đoković. "Rad sem tukaj in rad tekmujem," je povedal za uradno spletno stran ATP organizacije.

"Zame so leta le ovira," je še dodal Đoković, ki sicer zaradi svoje diete, meditacije, alternativnega sproščanja in redne telovadbe velja za fizično enega najbolje pripravljenih igralcev v teniški karavani. "Iskreno, počutim se mlajšega, kot kažejo številke," je še priznal Srb, ki bo 22. maja letos dopolnil 35 let. "Vsaka etapa v karieri, še posebej potem ko si 20 let na turneji, ima svoje razlike v tem, kako psihično pristopiš k njej. Moje življenje se je v zadnjih desetih letih močno spremenilo in moje telo prav tako. Treba se je prilagoditi na to, razumeti te spremembe. Z mojo ekipo vseskozi načrtujemo in organiziramo strategije, ki mi omogočajo, da iz določenega obdobja iztisnem maksimum in lahko tekmujem z mladimi igralci," je še pojasnil Srb. "Ljudje se navadijo, da igraš na visoki ravni skozi deset, petnajst let. Vedno pričakujejo, da boš dobil 99 odstotkov tekem. A jasno, to ni mogoče. Treba je sprejeti dejstvo, da boš izgubljal tekme, da se v določenih trenutkih ne boš počutil dobro in da boš potreboval več časa, da ujameš ritem," 'staranje' v teniški karavani še opisuje Đoković.