Đoković s ciljem, da se kot prvi moški postavi ob bok Steffi Graf

Bo pa zato tam Đoković, ki ima z OI doslej en bron, na olimpijski prestol pa še ni stopil. Leta 2008 je v Pekingu v polfinalu izgubil proti poznejšemu zmagovalcu Nadalu, v dvoboju za tretje mesto pa je premagal Američana Jamesa Blaka. Srb je tudi na igrah v Londonu 2012, ko je na odprtju nosil srbsko zastavo, obstal v polfinalu. Za mesto v finalu ga je znova premagal poznejši zmagovalec, Britanec Andy Murray, v borbi za bron pa je moral premoč priznati še Argentincu Juanu Martinu del Potru, ki ga je premagal tudi v prvem krogu olimpijskega turnirja štiri leta pozneje v Riu.

Po tem, ko so organizatorji sporočili, da na tribunah olimpijskih iger ne bo gledalcev, je bil 34-letni Srb sicer zgolj polovično prepričan o svoji poti v Tokio, a se je na koncu vseeno odločil, da odpotuje na Japonsko in se skuša prvič prebiti še na olimpijski prestol. Če mu bo to na trdi tokijski podlagi tudi uspelo, se bo močno približal novemu mejniku: le še korak bo oddaljen od tako imenovanega zlatega slama.

Kar je uspelo Grafovi, ni še nobenemu moškemu

"Igranje za Srbijo mi je vedno v posebno veselje in me še dodatno motivira. Dal bom vse od sebe, da nas bom vse osrečil," napoveduje Srb. V teniški zgodovini je samo Nemki Steffi Graf uspelo v istem koledarskem letu osvojiti OP Avstralije, OP Francije, Wimbledon, olimpijsko zlato odličje in OP ZDA, in sicer leta 1988, ko so bile igre v Seulu.

Đoković je na dobri poti, da ponovi Nemkin dosežek – letos je bil nepremagljiv tako v Avstraliji, Franciji in Veliki Britaniji, zdaj pa potrebuje "samo" še uspeh na prestavljenih igrah v Tokiu in septembrsko zmago v ZDA.

Na olimpijskem teniškem turnirju, na katerem so poleg Federerja in Nadala udeležbo odpovedali tudi Avstrijec Dominic Thiem, Kanadčan Denis Shapovalov, Avstralec Nick Kyrgios, Kanadčana Vašek Pospišil in Miloš Raonić ter Belgijec David Goffin, bo Đoković nedvomno prvi favorit. Turnir se bo začel v soboto.