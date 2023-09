Đoković v svojem 36. finalu za grand slam z Medvedjevom

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je prvi uvrstil v finale odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, kjer se bo za zadnji grand slam sezone pomeril z Rusom Danilom Medvedjevom. Tretji nosilec je v drugem polfinalu izločil prvega nosilca Carlosa Alcaraza iz Španije. V prvem polfinalu je Đoković ugnal nepostavljenega domačina Bena Sheltona.

Drugi nosilec Novak Đoković je zmagal po dveh urah in 40 minutah s 6:3, 6:2 in 7:6 (4), Danil Medvedjev je Carlosa Alcaraza, prvega na svetovni lestvici ATP in branilca naslova, premagal po treh urah in 19 minutah s 7:6 (3), 6:1, 3:6 in 6:3.

Za slovitega Srba je bila to v 47. polfinalu na velikih slamih 36. zmaga. Obe številki predstavljata rekorda v moški konkurenci, v finalu pa se bo potegoval za 24. naslov, kar je v absolutni konkurenci uspelo le Avstralki Margaret Court. Prav tako 23 jih ima Američanka Serena Williams, z 22 naslovi je med tenisači drugi Španec Rafael Nadal. Srb je v polfinalu blestel predvsem pri svojem začetnem udarcu, sploh ob zadetem prvem servisu, po katerem je dobil kar 84 odstotkov točk. Kot vselej je dobro deloval tudi pri vračanju servisov, saj je po začetnih udarcih Bena Sheltona osvojil 45 od 102 točk. "To so dvoboji, ki me navdihujejo, da zjutraj vstanem iz postelje ter tekmujem proti mladim tenisačem in trdo garam kot oni. Grand slami so tisti, ki štejejo največ in me motivirajo, da na njih igram najboljši tenis. Že po četrtfinalu sem vedel, da bom igral proti Američanu in da ne bo lahko. Vedel sem, da moram ostati zbran v ključnih točkah. Sprva mi je šlo kar gladko, potem pa mi je odvzel servis. Kdorkoli bi lahko dobil tretji niz in tukaj notri je pod zaprto streho postalo zelo glasno. Ponosen sem, da sem izvlekel tretji niz in zmagal," je po koncu dvoboja dejal Đoković.

icon-expand Novak Đoković FOTO: AP

Sedemindvajsetletni Medvedjev je potem v drugem polfinalu preprečil, da bi Alcaraz ubranil lovoriko v New Yorku kot prvi po Švicarju Rogerju Federerju leta 2008. "Pred dvobojem sem si rekel, da bom moral igrati 11 od 10 za zmago, igral pa sem 12 od 10 z izjemo tretjega niza. Alcaraz je po pravici povedano neverjeten igralec. Dva dvoboja z njim sem dokaj zlahka izgubil letos, zato sem imel kar nekaj dvomov v uspeh. Da ga premagaš moraš preseči samega sebe. In to sem danes tudi storil," je svoj pristop opisal Rus.

icon-expand Daniil Medvedev FOTO: AP

V izenačenem prvem nizu je povedel po podaljšani igri, nato pa je povsem prevladal v drugem, ko je Alcaraz hitro najprej izgubil dve servisni igri. A se 20-letni Španec ni vdal v usodo, po dveh urah je dobil prvo igro na servis tekmeca ter je nato znižal izid v nizih. Po zmagi s 6:3 pa je s prav takim izidom nato izgubil četrti niz in v tem dvoboju ni bil v igri za zmago.

icon-expand Carlos Alcaraz FOTO: AP