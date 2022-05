Đoković v treh nizih končal Bedenetov Roland Garros

Bedene je bil v uvodu prvega niza povsem enakovreden 20-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam. Prvič je njegovo teniško moč občutil v šesti igri, ko je izgubil svoj začetni udarec, ta kapital pa je Srb znal unovčiti in po 35 minutah prvi niz dobil s 6:3.

Ljubljančan se je v drugem nizu trudil po svojih najboljših močeh, a že v tretji igri izgubil svoj servis. Devetkratni zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu, šestkratni zmagovalec Wimbledona, trikratni zmagovalec odprtega prvenstva ZDA v New Yorku in dvakratni zmagovalec odprtega prvenstva Francije v Parizu je igral zelo preudarno in zanesljivo, v deveti igri znova odvzel servis Slovencu in po 34 minutah tudi v drugem nizu slavil s 6:3.