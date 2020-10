Đoković v velikem slogu v osmino finala

Srbski teniški igralec Novak Đoković se je v velikem slogu prebil v osmino finala odprtega prvenstva Francije. Prvi igralec na lestvici ATP in prvi nosilec pariškega turnirja z nagradnim skladom 38,41 milijona evrov je v tretjem krogu po uri in 58 minutah prepričljivo premagal Kolumbijca Daniela Galana s 6:0, 6:3 in 6:2. Kar 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in prvak Rolanda Garrosa v letu 2016 se bo v osmini finala pomeril z Rusom Karenom Hačanovim, ki je izločil Čilenca Cristiana Garina s 6:2, 3:6, 6:4 in 6:2.

Od pariškega turnirja se je poslovil najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene. V tretjem krogu je po poškodbi desnega gležnja predal današnji obračun proti GrkuStefanosu Cicipasu. Petopostavljeni Grk je v trenutku predaje vodil s 6:1, 6:2 in 3:1, v naslednjem krogu pa ga čaka Bolgar Grigor Dimitrov. Tudi ta teniški igralec z Balkana se je tako kotCicipasmed 16 najboljših prebil po nedokončanem obračunu, njegov španski tekmec Roberto Carballes Baena je namreč dvoboj predal v začetku tretjega niza pri zaostanku 1:6 in 3:6. Pari osmine finala v moški konkurenci so Sebastian Korda - Rafael Nadal, Hugo Gaston - Dominic Thiem, Alexander Zverev - Jannick Sinner, Lorenzo Sonego - Diego Schwartzman, Andrej Rubljov - Marton Fucsovics, Daniel Altmaier - Pablo Carreno-Busta, Stefanos Tsitsipas - Grigor Dimitrov in Novak Đoković - Karen Hačanov. icon-expand Sofia Kenin FOTO: AP V ženski konkurenci je bilo danes na sporedu sedem dvobojev tretjega kroga. V osmino finala se je prebila četrtopostavljena Američanka Sofia Keninpo zmagi nad Romunko Irino Bara s 6:2 in 6:0, izpadla pa je osmopostavljena Belorusinja Arina Sabalenka. Od nje je bila boljša TunizijkaOns Jabeur, ki je slavila s 7:6 (7), 2:6 in 6:3. Izpadla je tudi Hrvatica Petra Martić, za 13. nosilko je bila usodna Nemka Laura Siegemund, ki je zmagala s 6:7 (5), 6:3 in 6:0. Rolandu Garrosu je v slovo pomahala tudi Latvijka Jelena Ostapenko, zmagovalki največjega turnirja na svetu na peščeni podlagi v letu 2017 je teniško mero vzela ŠpankaPaula Badosa, ki je zmagala s 6:4 in 6:3. Trenutno je zavoljo slabega vremena ostal nedokončan le obračun med AmeričankoDanielle Collins in Španko Garbine Muguruza, zmagovalka tega dvoboja se bo v osmini finala pomerila z Jabeurjevo. Pari osmine finala v ženski konkurenci so Simona Halep - Iga Swiatek, Elina Svitolina - Caroline Garcia, Martina Trevisan - Kiki Bertens, Nadia Podoroska - Barbora Kreijcikova, Fiona Ferro - Sofia Kenin, Petra Kvitova - Shuai Zhang, Laura Siegemund - Paula Badosa inOns Jabeur - zmagovalka dvoboja Danielle Collins/Garbine Muguruza.